Официально: Кими Райкконен подписал контракт с "Заубером"

Команда Формулы-1 "Заубер" сообщила о подписании двухлетнего контракта с пилотом "Феррари" Кими Райкконеном. 38-летний финн уже выступал за швейцарскую "конюшню" в сезоне-2001.

Предстоящий год станет для Райкконена 17-м в "Королевских гонках". За это время он выиграл 20 этапов, а также 100 раз поднимался на подиум. В сезоне-2007 Кими стал чемпионом мира.

В то же время, "Феррари" сообщила, что пилот "Заубера" Шарль Леклер будет партнером Себастьяна Феттеля в итальянской команде в следующем сезоне. Монегаск сменит в "Феррари" Кими Райкконена.

Напомним, что недавно Кими Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии. В самой гонке финн установил рекорд круга – 263,61 км/ч, но пришел к финишу только вторым. Лучший в истории – и все же второй: обзор Гран-при Италии.

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