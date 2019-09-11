"Он в сознании": хорошие новости о здоровье Шумахера

Больница, где лечится Шумахер / Фото: AFP

На днях появилась информация, что семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера тайно перевезли в клинику в Париже. Неназванный член медицинского персонала клиники заверил представителей издания Le Parisien, что Шумахер действительно пребывает в этом госпитале и находится в сознании.

"Да, он у нас. Могу вас заверить: он в сознании", – сказал собеседник издания.

Также сообщается, что навестить Шумахера приехал президент ФИА Жан Тодт, возглавлявший "Феррари", когда за нее выступал Михаэль.

В конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле.

Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года он проходит восстановление на вилле на берегу Женевского озера.

Семья ограничила количество новостей о состоянии пилота. Информация о нем появляется от источников, близких к родственникам Шумахера.

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