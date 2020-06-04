Они не боятся коронавируса: организаторы Формулы-1 рассказали о возвращении зрителей на трибуны

Спортивные мероприятия понемногу возвращаются к жизни, хотя и проводят их в основном без зрителей. Чемпионат "королевских" гонок в Формуле-1 до сих пор не стартовал, хотя уже известно о сроках его возвращения. На днях мы писали, что в Формуле-1 появился календарь сезона 2020 года, хотя командам не хватает запчастей.

Естественно, что первые гонки будут проводиться с пустыми трибунами. А вот затем на этапах допускают появление болельщиков. В частности, организаторы Гран-при Бразилии смело заявили, что собираются провести гонку в присутствии зрителей, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом ресурсу Аuto-Motor-und-Sport рассказал промоутер этапа Тамас Рохони:

"Подготовка к проведению гонки идет по плану. Гран-при должен пройти без проблем, как и предусмотрено нынешним контрактом. Мы ожидаем от ФИА подтверждения проведения гонки в ноябре. На данный момент мы не получали от Формулы-1 никаких сигналов о том, что наша гонка должна будет пройти как-то иначе, чем обычно. Другими словами, до получения соответствующего уведомления мы готовимся проводить Гран-при как обычно, со зрителями".

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