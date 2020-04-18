Отец российского гонщика "Феррари" и партнера Шумахера, умер от коронавируса

Шварцман ушел из жизни 18 апреля после двух недель пребывания в больнице

Российский чемпион Формулы-3 и член академии "Феррари" Роберт Шварцман из-за коронавируса потерял отца. 52-летний Михаил Шварцман ушел из жизни 18 апреля после двух недель пребывания в больнице. Ранее мы сообщали, что британцы не сдаются: этап Формулы-1 состоится в срок – в июле, но без зрителей.

О болезни отца 20-летний Роберт рассказал лишь 17 апреля на своей странице в социальной сети. По его словам, отец болел уже около двух недель, был госпитализирован, но ему стало чуть лучше.

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"До того, как мой папа заразился, я тоже не особо серьезно воспринимал этот вирус, но после того, что случилось, я уже две недели не могу нормально жить", – сказал Роберт, который в сезоне-2020 является пилотом команды Prema Racing в Формуле-2.

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В прошлом году Шварцман-младший выиграл европейскую Формулу-3, а в нынешнем должен был выступать в Формуле-2 – последней ступени перед Формулой-1. Партнером россиянина по команде должен был стать еще один протеже "Феррари" Мик Шумахер. Но чемпионат так и не начался из-за пандемии коронавируса.

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