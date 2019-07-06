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Первая гонка Формулы-1: названо место и время старта нового сезона

6 июля, 14:21

70-й сезон королевских автогонок откроют на трассе "Альберт-Парк" в Мельбурне

Трасса "Альберт-Парк" в Мельбурне
Трасса "Альберт-Парк" в Мельбурне. Фото: Getty Images

Первый этап "Формулы-1" сезона-2020 пройдет в Австралии с 12 по 15 марта, сообщается на официальном сайте гонок. "Трасса "Альберт-Парк" – одна из самых популярных в календаре и высоко ценится каждым, кто работает в "Формуле-1". Нет лучше места, чтобы начать сезон-2020, который будет значимым, так как наш спорт будет отмечать свою 70-ю годовщину, – заявил исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри.

"Гран-при Австралии" на трассе "Альберт-Парк" в Мельбурне проходит с 1996 года. Предстоящий сезон будет 70-м в истории "Формулы-1" и 25-м, в котором этап в Австралии проводится на трассе в Мельбурне.

На каких болидах гоняются в Формуле-1

Напомним, накануне был обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку в этом списке занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году должен составить 42 миллиона евро (в пересчете на нашу валюту – свыше миллиарда гривен), причем примерно пятая часть этой суммы – это поступления от спонсорских контрактов. Себастьян Феттель получает на семь миллионов евро меньше, однако практически все эти деньги – его зарплата в "Феррари". Немецкий гонщик уже давно известен тем, что стремится избегать спонсорских мероприятий.

Также мы писали, что сын Шумахера сядет за руль легендарного болида отца. Мик Шумахер проедет за рулем легендарного болида Ferrari F2004, на котором Шумахер-старший одержал 15 побед в 2004 году и завоевал последний титул в карьере. Исторический момент произойдет в Хоккенхайме в конце июля перед Гран-при Германии.

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Источник:

Спорт-Экспресс

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