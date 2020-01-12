Первая смерть на "Дакаре"-2020: мотоциклист ехал 13-е ралли, но после падения остановилось сердце

Медики долетели до места трагедии за восемь минут, но не успели спасти Паулу Гонсалвеша

Паулу Гонсалвеш / Фото: Reuters

Сегодня, 12 января, во время седьмого спецучастка ралли-рейда "Дакар", который впервые проходит в Саудовской Аравии, скончался 40-летний мотоциклист из Португалии Паулу Гонсалвеш.

Паулу Гонсалвеш/Фото dakar.com

В 10:08 по местному времени организаторы гонки получили сообщение, что у Паулу проблемы после падения и отправили к месту происшествия вертолет. Уже через 8 минут Гонсалвеш был обнаружен. Спортсмен находился без сознания и медики констатировали остановку сердца.

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В срочном порядке португалец был доставлен в больницу Лейла, но, к сожалению, реанимационные мероприятия результата не принесли. Гонсалвеш был объявлен мертвым.

После шести этапов нынешнего "Дакара" португалец занимал 46-е место в общем зачете мотоциклистов. При этом Гонсалвеш был опытным участником ралли-рейда – для Паулу это был уже 13-й "Дакар". Впервые он выступил на многодневном авто-марафоне в 2006 году. При этом четырежды пиренеец заканчивал "Дакар" в топ-10.

Ранее мы писали, что на третьем этапе "Дакара"-2020 разбился мотоциклист, которого с трассы увозили на вертолете.

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