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Первый на трассе – лузер на бумаге: обзор скандального Гран-при Канады

10 июня, 13:55

Расследование "грехов" Феттеля, тактические игрища и полные результаты – от личного зачета до Кубка конструкторов

Феттель был первым на финише, но победу отдали Хэмилтону
Феттель был первым на финише, но победу отдали Хэмилтону. Фото: AFP

Треть Чемпионата мира Формулы-1 позади – уже отгремел Гран-при Канады. Треть, надо сказать, отменная для "Мерседес" и препаршивая для "Феррари". Рекордное количество дублей серебряных, масса тактических просчетов Скудерии – все это кренило чаши весов слишком сильно. Команды, считающиеся лидерами пелетона турбо-эры, стали слишком неравны: если "Мерседес" – это швейцарские часы с неотвратимой пунктуальностью немецкого поезда, то "Феррари" – сердце столетнего дедушки, пораженное молнией. И все же именно в Канаде все могло измениться.

Суровый край кленового сиропа. Гонка в Монреале требует иную настройку болидов. Где раньше всем была прижимная сила, на первый план приходит скорость. Не мудрено, что, уже подзабыв о хитростях канадского уик-энда, некоторые пилоты "разложили" свои авто. И это не только о новичках и аутсайдерах – Льюис Хэмилтон в пятницу также нашел свой отбойник. Это дало многострадальной "Феррари" некий гандикап, которым с лихвой воспользовался Феттель – первый для немца поул в сезоне. Хэм стартовал вторым, третьим и четвертым – Леклер и Риккардо. Боттас начинал с шестой позиции, пропустив вперед Гасли.

Кевин извиняется. Отличились и в "Хаас": Магнуссен во время квалификации вышел на рандеву со "стеной чемпионов". И хоть бы просто разбил болид – машина отрикошетила обратно на трассу, где проезжал его напарник – Грожан. В итоге Кевин стартовал 10-м, а вот Ромен – 15-м. Но и на этом последствия аварии пилота "Хаас" не закончились! Из-за происшествия на трассе вывесили красные флаги – полная остановка сессии. Из-за этого многие другие пилоты не сумели вовремя "собрать" свой быстрый круг и стартовали ниже ожидаемого. Магнуссену оставалось только извиняться.

Хэмилтон и Боттас – братья навек. Авария Льюиса имела свои последствия – потек гидравлический узел. И вряд ли бы механики англичанина уложили в нужное время, если бы им не помогли механики Боттаса. Таким образом "Мерседесу" удалось сократить время ремонта почти вдвое. Интересно, а механики Росберга пошли бы на такой шаг?

Гонка. Старт выдался веселым. Феттель удержал позицию и пошел на вполне ожидаемый отрыв. Боттас уступил позицию Хюлкенбергу, а Элбон знатно начудил: врезался в Джовинацци, после чего обломки полетели во все стороны. Одни из них задели уже и так натерпевшегося за уик-энд Грожана. Другие попали в тормоза Сайнсу. Третьи очутились в заднем левом Райкконена. Первый сход произошел на 9-м круге – у Норриса просто рухнула подвеска. Дальше пелетон пытался успокоить себя и окружающих.

Тактические игрища начались на 27-м круге: Феттель ушел на пит-стоп. Хэмилтон выждал еще два круга – и вернулся аккурат позади Себастьяна. Круг спустя Джовинацци завернуло на траву, но без рандеву со стеной.

Главный момент гонки произошел на 48-м круге. Хэмилтон, закрепившийся на хвосте у Феттеля, дождался своего момента. Себастьян не выдержал давления и вылетел на траву. Вернувшись на трассу, он не придумал ничего лучше, чем просто заблокировать оппонента. Стюарды начали расследовать эпизод. Спустя несколько минут вердикт готов – 5 секунд штрафа для пилота "Феррари". С разрывом между ним и Хэмилтоном в жалкую секунду это означало провал гонки. Что и произошло – Себастьян Феттель первым пересек финишную черту, но из-за штрафа гонку выиграл Льюис Хэмилтон. Себ пытался протестовать – но тщетно. Пятая победа в сезоне для лидера "Мерседес" – и 78-я в карьере. Феттель довольствуется серебром. Бронза за Леклером, но и Боттас нашел, где заработать очки – финн уносит канадский поинт за лучший круг. Фанаты "Феррари" сдерживают слепую ярость – у них украли гонку, однозначно. Вот только ФИА или же сам Феттель – это тот еще вопрос. Через две недели Формула приедет во Францию.

* к результату С.Феттеля добавлено пять секунд по решению стюардов

Лучший круг: Валттери Боттас (Mercedes) 1:13.078 (69 круг, 214,833 км/ч)

Как сообщалось ранее, гонщик Формулы-1 чуть не задавил сурка на Гран-при Канады. Николас Латифи избежал столкновения с животным во время тренировочного заезда в Монреале.

Также сообщалось, что в Вене похоронили легендарного гонщика Ники Лауду. Тысячи людей пришли в собор Святого Стефана попрощаться с чемпионом Формулы-1.


Памяти Ники Лауды Видео: formula1.com

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Тег Формула-1, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель

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АВТОР:

Иван Коренев

Источник:

Сегодня|Спорт

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