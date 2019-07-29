Макс Ферстаппен / Фото: AFP

Пит-стоп за 1,88 секунды: в Германии установлен феноменальный рекорд Формулы-1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD 2019-07-29T13:19:15+03:00 Формула 1 Макса Ферстаппена, выигравшего немецкий Гран-при, механики "Ред Булл" переобули в мгновение ока

"Ред Булл" установил новый мировой рекорд по скорости пит-стопа во время Гран-при Германии. Механики команды выпустили пилота Макса Ферстаппена из боксов уже через 1,88 секунды. В итоге именно Ферстаппен стал победителем гонки, выиграв Гран-при во второй раз в нынешнем сезоне.

Предыдущий рекорд также принадлежал австрийской команде. Во время Гран-при Великобритании механики "Ред Булл" за 1,91 секунды обслужили болид Пьера Гасли. Правда, тогда "Ред Булл" не удалось выиграть гонку, победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Третье место в списке самых быстрых пит-стопов занимает "Уильямс" с результатом 1,92 секунды. Столько времени "Уильямсу" потребовалось, чтобы провести пит-стоп во время Гран-при Азербайджана.

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Макс Ферстаппен. Фото – AFP

Напомним, недавно был обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро, причем примерно пятая часть этой суммы - это поступления от спонсорских контрактов.

Также мы писали, что Себастьян Феттель сбил птицу на тренировке перед Гран-при Германии. Машина в инциденте не пострадала, а вот что случилось с птицей не совсем ясно, она исчезла из поля зрения операторов.

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