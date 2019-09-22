Под покровом ночи Феттель вырвал первую в сезоне победу в Формуле-1

Феттель празднует победу / Фото: AFP

В воскресенье состоялся ночной этап Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Феттель завоевал первую победу за 392 дня, "Феррари" – первый дубль за 786 дней. При этом лидер сезона Хэмилтон увеличил преимущество над Боттасом в личном зачете до 65 очков.

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Гран-при Сингапура – крепкий орешек для пилота любого класса. Немногим удавалось расколоть Марину Бэй; еще больше сами раскалывались под ее напором. Трасса проходит по улицам города и является одной из самых скоростных в сезоне: трижды за круг пилоты могут развить скорость до 300 км/ч. В то же время, общая скорость прохождения трассы невысока из-за 23 поворотов. Дополнительную задачку командам подкидывает асфальт: несмотря на ежегодные замены покрытия трассы, многие пилоты жалуются на кочки. Для сохранения целостности днища подвески болидов в Сингапуре настраивают на максимальную высоту. Но больше всего команды беспокоит два фактора: во-первых, в Сингапуре ужасно сложно обгонять; во-вторых, вероятность появления автомобиля безопасности – 100 процентов. Чуть не забыли про одну мелочь: Сингапур – вечерняя трасса, но команды здесь живут и работают по европейскому времени. Это означает следующее: вся информация, собранная на практиках и квалификации, не слишком актуальна.

Фаворитами этого этапа считались "Мерседес" и "Ред Булл": этим коллективам лучше даются повороты, в то время как конек "Феррари" – длинные прямые. Скудерия, однако, окрыленная двумя прошлыми победами в Бельгии и Италии, решила бороться до конца. Инженеры из Маранелло улучшили проходимость своего детища на поворотах, что позволило Феттелю и Леклерку ехать на равных с конкурентами. Последний лидировал во время свободных заездов, а затем завоевал поул-позицию – пятую в сезоне и третью подряд. "Бл*ть!", – только и оставалось сказать ошарашенному Льюису Хэмилтону на пресс-конференции.

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ГОНКА. Леклера и Феттеля на первом ряду разлучил Хэмилтон, за ними стартовали Ферстаппен и Боттас. На старте Шарль сохранил позицию и начал отрываться от преследования. Не все смогли стартовать чисто: Риккардо допустил контакт с Расселом, а Хюлкенберг "нашел" Сайнса. В итоге, Карлосу пришлось менять носовой обтекатель. После этого инцидента пелетон поутих. Исторический опыт получил Джовинацци – в чехарде пит-стопов молодой пилот "Альфа Ромео" какое-то время возглавлял гонку. Антонио, правда, быстро отдал позицию Феттелю, а затем был спущен с небес на землю Риккардо – австралиец "догнал" итальянца и проколол ему шину. Предыдущая жертва Даниэля, Рассел, после контакта с Грожаном решил поближе рассмотреть отбойник. Выехал автомобиль безопасности. Спустя некоторое время был объявлен рестарт.

Тактики "Феррари" попросили Леклера не бороться с Феттелем во избежание сходов – оба пилота шли к победному дублю. На 43-м круге пейс-кар появился снова: Перес по приказу инженера заглушил болид. На 47-м круге был дан повторный рестарт. Тут уже настал черед Даниила Квята выйти на рандеву с Райкконеном – россиянин попытался атаковать финна, но тот "закрыл калитку" и допустил жесткий контакт. К счастью, Квят сумел продолжить движение. Кими повезло меньше: сломанная подвеска и вынужденный сход.

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Гран-при Сингапура выиграл Себастьян Феттель. Это его первая победа в сезоне и 53-я в карьере. За ним финишировал Леклер – у Скудерии первый в сезоне дубль. Бронзу получил Макс Ферстаппен. Хэмилтону и Боттасу пришлось довольствоваться 4-м и 5-м местами.

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