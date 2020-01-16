После жуткой аварии на "Дакаре" Алонсо задумался о возвращении в Формулу-1

Испанский гонщик признался, что "Королевские гонки" нравятся ему больше всего

Легендарный Фернандо Алонсо / Фото: Getty Images

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Испанский гонщик Фернандо Алонсо может вернуться в Формулу-1. Двукратный чемпион мира выступал в "Королевских гонках" с 2001 по 2018 год. В этом году 38-летний гонщик дебютировал в экстремальном ралли-рейде "Дакар", где попал в жуткую аварию, из-за чего остановили 10-й этап.

"Сначала я закончу "Дакар", затем поучаствую в гонке "Индианаполис 500", а летом придется принять какое-то решение. У меня есть идея вернуться в Формулу-1. Я ощущаю себя пилотом Формулы-1, это то, что мне нравится больше всего. То, что я умею делать лучше всего. Хотя это и высшая категория гонок, у нее есть свои недостатки. Формула-1 требует, чтобы ты полностью посвятил ей свою жизнь. Я уже отдал этому 18 лет, и сейчас должен понять, хочу отдать еще 2-3 года или нет", – сказал Алонсо в интервью COPE.

После ухода из Формулы-1 Алонсо выиграл легендарную гонку "24 часа Ле-Мана", а еще будучи пилотом "Макларена" участвовал в гонке "500 милях Индианаполиса", но не смог финишировать из-за аварии.

Отметим, что в текущем "Дакаре" Алонсо после 11-го этапа занимает 13-е место в генеральной классификации в зачете внедорожников, проигрывая лидеру 4 часа и 43 минуты.

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