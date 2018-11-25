Последнюю гонку сезона в Формуле-1 выиграл Льюис Хэмилтон

Чемпион мира показал класс и выиграл Гран-при Абу-Даби

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки заключительного этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Абу-Даби. Вторым стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Хэмилтон, который ранее досрочно завоевал свой пятый чемпионский титул, одержал 11-ю победу в сезоне.

Партнер Феттеля по команде финн Кими Райкконен в своей последней гонке за "Феррари" сошел из-за механических проблем, но стал третьим в личном зачете по итогам сезона.

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо ("Макларен"), который покидает Формулу-1, финишировал 11-м и не набрал очки в своей последней гонке.

Результаты Гран-при Абу-Даби в Формуле-1:

Пилот Команда Время Скорость Пит 1. Л.Хэмилтон Mercedes 1:39:40.382 183.814 1 2. С.Феттель Ferrari +2.581 183.734 1 3. М.Ферстаппен Red Bull +12.706 183.424 1 4. Д.Риккардо Red Bull +15.379 183.342 1 5. В.Боттас Mercedes +47.957 182.351 2 6. К.Сайнс Renault +72.548 181.610 1 7. Ш.Леклер Sauber +90.789 181.065 1 8. C.Перес Racing Point +91.275 181.050 1 9. Р.Грожан Haas +1 круг 179.756 1 10. К.Магнуссен Haas +1 круг 179.710 1 11. Ф.Алонсо* McLaren +1 круг 179.185 1 12. Б.Хартли Toro Rosso +1 круг 178.984 1 13. Л.Стролл Williams +1 круг 178.948 1 14. С.Вандорн McLaren +1 круг 178.927 1 15. С.Сироткин Williams +1 круг 178.454 1



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