Последнюю гонку сезона в Формуле-1 выиграл Льюис Хэмилтон

Вчера, 18:36

Чемпион мира показал класс и выиграл Гран-при Абу-Даби

Льюис Хэмилтон. Фото AFP
Льюис Хэмилтон. Фото AFP

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки заключительного этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Абу-Даби. Вторым стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Хэмилтон, который ранее досрочно завоевал свой пятый чемпионский титул, одержал 11-ю победу в сезоне.

Партнер Феттеля по команде финн Кими Райкконен в своей последней гонке за "Феррари" сошел из-за механических проблем, но стал третьим в личном зачете по итогам сезона.

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо ("Макларен"), который покидает Формулу-1, финишировал 11-м и не набрал очки в своей последней гонке.

Результаты Гран-при Абу-Даби в Формуле-1:

Пилот Команда Время Скорость Пит
1. Л.Хэмилтон Mercedes 1:39:40.382 183.814 1
2. С.Феттель Ferrari +2.581 183.734 1
3. М.Ферстаппен Red Bull +12.706 183.424 1
4. Д.Риккардо Red Bull +15.379 183.342 1
5. В.Боттас Mercedes +47.957 182.351 2
6. К.Сайнс Renault +72.548 181.610 1
7. Ш.Леклер Sauber +90.789 181.065 1
8. C.Перес Racing Point +91.275 181.050 1
9. Р.Грожан Haas +1 круг 179.756 1
10. К.Магнуссен Haas +1 круг 179.710 1
11. Ф.Алонсо* McLaren +1 круг 179.185 1
12. Б.Хартли Toro Rosso +1 круг 178.984 1
13. Л.Стролл Williams +1 круг 178.948 1
14. С.Вандорн McLaren +1 круг 178.927 1
15. С.Сироткин Williams +1 круг 178.454 1


Ранее мы писали, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби.
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Источники:

Сегодня|Спорт, F1News

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