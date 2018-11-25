Последнюю гонку сезона в Формуле-1 выиграл Льюис Хэмилтон
Чемпион мира показал класс и выиграл Гран-при Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки заключительного этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Абу-Даби. Вторым стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Хэмилтон, который ранее досрочно завоевал свой пятый чемпионский титул, одержал 11-ю победу в сезоне.
Партнер Феттеля по команде финн Кими Райкконен в своей последней гонке за "Феррари" сошел из-за механических проблем, но стал третьим в личном зачете по итогам сезона.
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо ("Макларен"), который покидает Формулу-1, финишировал 11-м и не набрал очки в своей последней гонке.
Результаты Гран-при Абу-Даби в Формуле-1:
|Пилот
|Команда
|Время
|Скорость
|Пит
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|1:39:40.382
|183.814
|1
|2. С.Феттель
|Ferrari
|+2.581
|183.734
|1
|3. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+12.706
|183.424
|1
|4. Д.Риккардо
|Red Bull
|+15.379
|183.342
|1
|5. В.Боттас
|Mercedes
|+47.957
|182.351
|2
|6. К.Сайнс
|Renault
|+72.548
|181.610
|1
|7. Ш.Леклер
|Sauber
|+90.789
|181.065
|1
|8. C.Перес
|Racing Point
|+91.275
|181.050
|1
|9. Р.Грожан
|Haas
|+1 круг
|179.756
|1
|10. К.Магнуссен
|Haas
|+1 круг
|179.710
|1
|11. Ф.Алонсо*
|McLaren
|+1 круг
|179.185
|1
|12. Б.Хартли
|Toro Rosso
|+1 круг
|178.984
|1
|13. Л.Стролл
|Williams
|+1 круг
|178.948
|1
|14. С.Вандорн
|McLaren
|+1 круг
|178.927
|1
|15. С.Сироткин
|Williams
|+1 круг
|178.454
|1
Ранее мы писали, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби.
Вы сейчас просматриваете новость "Последнюю гонку сезона в Формуле-1 выиграл Льюис Хэмилтон". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"