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"Поступило предложение от Трампа помочь с казино в Атлантик-Сити": признание скандального босса Ф-1

30 марта, 22:07

Елена Павлова

У итальянца всегда были хорошие отношения с нынешним президентом США

Бывший босс команд Формулы-1 "Бенеттон" и "Рено", 69-летний итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе рассказал, что перед тем, как возглавить "Бенеттон", он был близок к тому, чтобы стать советником Дональда Трампа, ныне являющегося президентом США.

"Прежде чем возглавить „Бенеттон" я планировал вернуться в Нью-Йорк. Мне поступило предложение от Дональда Трампа. Он хотел, чтобы я поработал на него в США. Мне нужно было помочь ему с казино в Атлантик-Сити. На тот момент Дональд еще не ушел в политику. У меня всегда были хорошие отношения с Трампом", — рассказал Бриаторе в подкасте Beyond The Grid.

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Бриаторе известен как успешный менеджер команд Формулы-1: трижды приводил их к Кубку Конструкторов и четырежды — к чемпионскому титулу. Но в 2009-м разразился грандиозный скандал в Формуле-1. Пилот "Рено" Нельсиньо Пике признался, что боссы команды заставили его инсценировать аварию на Гран-при Сингапура-2008, чтобы помочь партнеру Фернандо Алонсо выиграть гонку. Пике согласился на аферу, но, не получив контракт, быстренько всех сдал.

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Директора "Рено" Флавио Бриаторе дисквалифицировали пожизненно. Флавио впоследствии выиграл апелляцию, но сам решил не возвращаться в гонки.

Смотрите, как представляли команды Формулы-1 в 2019 году

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рено Дональд Трамп Флавио Бриаторе автогонки Формула-2

Источник: Marca

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