"Поступило предложение от Трампа помочь с казино в Атлантик-Сити": признание скандального босса Ф-1

У итальянца всегда были хорошие отношения с нынешним президентом США

Бывший босс команд Формулы-1 "Бенеттон" и "Рено", 69-летний итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе рассказал, что перед тем, как возглавить "Бенеттон", он был близок к тому, чтобы стать советником Дональда Трампа, ныне являющегося президентом США.

"Прежде чем возглавить „Бенеттон" я планировал вернуться в Нью-Йорк. Мне поступило предложение от Дональда Трампа. Он хотел, чтобы я поработал на него в США. Мне нужно было помочь ему с казино в Атлантик-Сити. На тот момент Дональд еще не ушел в политику. У меня всегда были хорошие отношения с Трампом", — рассказал Бриаторе в подкасте Beyond The Grid.

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Бриаторе известен как успешный менеджер команд Формулы-1: трижды приводил их к Кубку Конструкторов и четырежды — к чемпионскому титулу. Но в 2009-м разразился грандиозный скандал в Формуле-1. Пилот "Рено" Нельсиньо Пике признался, что боссы команды заставили его инсценировать аварию на Гран-при Сингапура-2008, чтобы помочь партнеру Фернандо Алонсо выиграть гонку. Пике согласился на аферу, но, не получив контракт, быстренько всех сдал.

Директора "Рено" Флавио Бриаторе дисквалифицировали пожизненно. Флавио впоследствии выиграл апелляцию, но сам решил не возвращаться в гонки.

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