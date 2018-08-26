Появилось фото и видео ужасной аварии в Формуле-1

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо попал в крупную аварию на старте Гран-при Бельгии. Испанца выбил на торможении в первом повороте гонщик "Рено" Нико Хюлькенберг, в результате чего "Макларен" Алонсо врезался и переехал "Заубер" Шарля Леклера. Также сломалось антикрыло на машие Даниэля Риккардо, однако после пит-стопа австралиец сумел продолжить заезд.

Все гонщики не пострадали и самостоятельно выбрались из поврежденных машин.

Алонсо после схода похвалил создателей "гало". "Сегодня гало очень помогло – речь о Леклере. Больше нам не нужно спрашивать о том, полезна ли эта штука. Хюлькенберг? Мне сложно понять, как можно было настолько пропустить точку торможения", – заявил Фернандо.

Напомним, что квалификацию Гран-при Бельгии выиграл Льюис Хэмилтон. Второе время показал Себастьян Феттель, третьим стал француз Эстебан Окон.

Ранее стало известно, что "Форс Индия" сменила название на Racing Point Force India и получила допуск на Гран-при Бельгии.

Кстати, канадский пилот Роберт Уикенс, попавший в серьезную аварию на этапе гоночной серии IndyCar, начал самостоятельно дышать и разговаривать с родственниками