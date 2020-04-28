"Пожалуйста, только не август!": пострадавшая Испания готова принять этап Формулы-1 уже в 2020 году

Похоже, Европа постепенно приходит в себя после вспышки коронавируса. Так, организаторы Гран-при Испании, которая занимает второе место в мире по количеству зараженных, заявили о своей готовности принять этап Формулы-1 летом 2020 года. И никаких ограничений в отношении возможности использования трассы в Барселоне на данный момент нет. Напомним, что изначально Гран-при Испании было запланировано на 10 мая, но его перенесли.

"С самого начала мы сообщили боссу Формулы-1 Чейзу Кэри, что хотим принять у себя этап в этом году. У нас 30-летний опыт в проведении Гран-при, а трасса очень хорошо расположена с точки зрения логистики. Сейчас мы находимся в тесном контакте с Ф-1 и ведем переговоры о новой дате гонки. В Ф-1 спросили нас, есть ли какая-то дата, которая для нас невозможна. Мы ответили, что нет. Если бы вы говорили со мной год назад, я бы сказал: "Пожалуйста, только не август!". Но сейчас с этим нет проблем", – заявил генерального директор трассы в Испании Хоана Фонсере.

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"Сокращенный формат станет хорошей отправной точкой не только для трассы, но и для отелей, окружающих этот район. Мы сможем организовать гонку за две-три недели. Это не так сложно. Каталонское правительство нам сильно помогает, а трасса обычно задействована 320 дней в году. Очевидно, что провести гонку без зрителей будет намного проще. Не нужно организовывать маркетинговую кампанию, и прочие вещи", — подытожил Фонсере.

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Ранее мы сообщали, что этап Формулы-1 в Великобритании состоится в срок.

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