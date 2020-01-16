Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,73

Предпоследний день в песках "Дакара": рывок рекордсмена и старого чемпиона

16 января, 20:27

Лидирующий в общем зачете авто испанец Карлос Сайнс уступил Петеранселю почти пять минут на первых 100 км

Экипаж Стефана Петеранселя на "Дакаре"

Экипаж Стефана Петеранселя на "Дакаре" / Фото: Reuters

Реклама

В предпоследний день ралли-рейда "Дакар"-2020, который впервые проходит в Саудовской Аравии, у автомобилей тон задавал рекордсмен многодневки, ее 13-кратный победитель Стефан Петерансель. Лидирующий в общем зачете испанец Карлос Сайнс уступил Петеранселю почти пять минут на первых 100 км, а в конечном итоге проиграл восемь и занял третье место. Но удержал первую позицию в классификации.

Читайте также: Чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо попал в серьезную аварию на "Дакаре", этап остановили

Общий зачет в категории автомобилей после 11-го этапа (топ-10)

ЭкипажАвтомобильВремя/Отст.
1

Spain Карлос Сайнс

Mini41 ч 37:51
2

Qatar Нассер Аль-Аттия

Toyota+10:17
3

France Стефан Петерансель

Mini+10:23
4

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

Toyota+47:57
5

South Africa Жиньель де Вильерс

Toyota

+1 ч. 06:34
6

Netherlands Бернхард тен Бринке

Toyota+1 ч 17:50
7

Argentina Орландо Терранова

Mini

+1 ч 26:44
8

France Матье Серрадори

Century+1 ч 52:32
9

Saudi Arabia Ясир Сейдан

Mini+3 ч 44:41
10

China Хан Вей

2WD+3 ч 45:07

В классе мотоциклов в четверг выиграл Пабло Кинтанилья из Husqvarna, который почти вдвое сократил отставание от лидера ралли Рики Брабека. Американский гонщик Honda потерял почти 12 минут, стартовав вторым позади Хоана Барреды, и финишировал 10-м. Теперь двух лидеров разделяет почти 14 минут. Действующий победитель ралли Тоби Прайс из KTM идет третьим, проигрывая лидеру 22 минуты и 34 секунды.

Общий зачет в категории мотоциклов после 11-го этапа (топ-5)

ГонщикМотоциклВремя/Отст.
1

United States Рики Брабек

Honda38 ч 33:28
2

Chile Пабло Кинтанилья

Husqvarna+13:56
3

Australia Тоби Прайс

KTM+22:34
4

Austria Маттиас Валькнер

KTM+29:53
5Spain Хоан Барреда БортHonda+30:09

Победитель "Дакара"-2015 Рафал Соник одержал первую победу на этапе в этом году в классе квадроциклов, опередив ближайшего соперника Игнасио Касале на три минуты. Но Касале упрочил лидерство по итогам предпоследнего этапа, и теперь опережает Симона Витса на 21 минуту. Соник идет к финишу на третьем месте.

Общий зачет в категории квадроциклов после 11-го этапа (топ-5)

Поз.ПилотКвадроциклВремя/Отст.
1Чили Игнасио КасалеYamaha50 ч 07:07
2Франция Симон ВитсYamaha+21:16
3Poland Рафал СоникYamaha+1 ч. 03:00
4Аргентина Мануэль АндухарYamaha+3 ч. 27:50
5Poland Камиль ВишневскиYamaha+4 ч. 19:12

Россиянин Андрей Каргинов в очередной раз стал победителем этапа у грузовиков, проехав 379-километровый спецучасток на полторы минуты быстрее Дмитрия Сотникова. Белорусский гонщик Сергей Вязович финишировал в 12 минутах позади Каргинова. Сейчас гонщик на МАЗ продолжает занимать третье место в генеральной классификации, уступая Шибалову больше часа. В 57 минутах позади от Вязовича идет Сотников.

Положение в общем зачете грузовиков после 11-го этапа (топ-5)

ПилотГрузовикВремя/Отст.
1Russian Federation Андрей КаргиновКамАЗ45 ч 04:55
2

Russian Federation Антон Шибалов

КамАЗ+39:33
3Belarus Сергей ВязовичМАЗ+ 1 ч 52:14
4Russian Federation Дмитрий СотниковКамАЗ+ 2 ч 49 м 37 с
5Czech Republic Мартин МацикIveco+ 3 ч 25 м 27 с

Ранее мы писали, что произошла первая смерть на "Дакаре"-2020: у мотоциклиста после падения остановилось сердце.

Паулу Гонсалвеш погиб во время "Дакар"-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ралли автоспорт Дакар ралли Дакар Карлос Сайнс Стефан Петерансель

Источник: motorsport.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С трассы увозили на вертолете: на третьем этапе
С трассы увозили на вертолете: на третьем этапе "Дакара"-2020 разбился мотоциклистФормула-1
Жуткое зрелище: грузовик на полном ходу переехал внедорожник на
Жуткое зрелище: грузовик на полном ходу переехал внедорожник на "Дакаре"Формула-1
Звездный пилот Формулы 1 подписал новый контракт
Звездный пилот Формулы 1 подписал новый контрактФормула-1
Первая смерть на
Первая смерть на "Дакаре"-2020: у мотоциклиста после падения остановилось сердцеФормула-1
Восьмой этап
Восьмой этап "Дакара" отменен из-за смерти мотоциклистаФормула-1
Фернандо Алонсо продемонстрировал лучший результат на
Фернандо Алонсо продемонстрировал лучший результат на "Дакаре"Формула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...