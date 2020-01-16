Предпоследний день в песках "Дакара": рывок рекордсмена и старого чемпиона

В предпоследний день ралли-рейда "Дакар"-2020, который впервые проходит в Саудовской Аравии, у автомобилей тон задавал рекордсмен многодневки, ее 13-кратный победитель Стефан Петерансель. Лидирующий в общем зачете испанец Карлос Сайнс уступил Петеранселю почти пять минут на первых 100 км, а в конечном итоге проиграл восемь и занял третье место. Но удержал первую позицию в классификации.
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Общий зачет в категории автомобилей после 11-го этапа (топ-10)
|Экипаж
|Автомобиль
|Время/Отст.
|1
Карлос Сайнс
|Mini
|41 ч 37:51
|2
Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|+10:17
|3
Стефан Петерансель
|Mini
|+10:23
|4
Язид Аль-Раджи
|Toyota
|+47:57
|5
Жиньель де Вильерс
Toyota
|+1 ч. 06:34
|6
Бернхард тен Бринке
|Toyota
|+1 ч 17:50
|7
Орландо Терранова
Mini
|+1 ч 26:44
|8
Матье Серрадори
|Century
|+1 ч 52:32
|9
Ясир Сейдан
|Mini
|+3 ч 44:41
|10
Хан Вей
|2WD
|+3 ч 45:07
В классе мотоциклов в четверг выиграл Пабло Кинтанилья из Husqvarna, который почти вдвое сократил отставание от лидера ралли Рики Брабека. Американский гонщик Honda потерял почти 12 минут, стартовав вторым позади Хоана Барреды, и финишировал 10-м. Теперь двух лидеров разделяет почти 14 минут. Действующий победитель ралли Тоби Прайс из KTM идет третьим, проигрывая лидеру 22 минуты и 34 секунды.
Общий зачет в категории мотоциклов после 11-го этапа (топ-5)
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время/Отст.
|1
Рики Брабек
|Honda
|38 ч 33:28
|2
Пабло Кинтанилья
|Husqvarna
|+13:56
|3
Тоби Прайс
|KTM
|+22:34
|4
Маттиас Валькнер
|KTM
|+29:53
|5
|Хоан Барреда Борт
|Honda
|+30:09
Победитель "Дакара"-2015 Рафал Соник одержал первую победу на этапе в этом году в классе квадроциклов, опередив ближайшего соперника Игнасио Касале на три минуты. Но Касале упрочил лидерство по итогам предпоследнего этапа, и теперь опережает Симона Витса на 21 минуту. Соник идет к финишу на третьем месте.
Общий зачет в категории квадроциклов после 11-го этапа (топ-5)
|Поз.
|Пилот
|Квадроцикл
|Время/Отст.
|1
|Игнасио Касале
|Yamaha
|50 ч 07:07
|2
|Симон Витс
|Yamaha
|+21:16
|3
|Рафал Соник
|Yamaha
|+1 ч. 03:00
|4
|Мануэль Андухар
|Yamaha
|+3 ч. 27:50
|5
|Камиль Вишневски
|Yamaha
|+4 ч. 19:12
Россиянин Андрей Каргинов в очередной раз стал победителем этапа у грузовиков, проехав 379-километровый спецучасток на полторы минуты быстрее Дмитрия Сотникова. Белорусский гонщик Сергей Вязович финишировал в 12 минутах позади Каргинова. Сейчас гонщик на МАЗ продолжает занимать третье место в генеральной классификации, уступая Шибалову больше часа. В 57 минутах позади от Вязовича идет Сотников.
Положение в общем зачете грузовиков после 11-го этапа (топ-5)
|Пилот
|Грузовик
|Время/Отст.
|1
|Андрей Каргинов
|КамАЗ
|45 ч 04:55
|2
Антон Шибалов
|КамАЗ
|+39:33
|3
|Сергей Вязович
|МАЗ
|+ 1 ч 52:14
|4
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|+ 2 ч 49 м 37 с
|5
|Мартин Мацик
|Iveco
|+ 3 ч 25 м 27 с
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