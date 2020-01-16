Предпоследний день в песках "Дакара": рывок рекордсмена и старого чемпиона

Лидирующий в общем зачете авто испанец Карлос Сайнс уступил Петеранселю почти пять минут на первых 100 км

Экипаж Стефана Петеранселя на "Дакаре" / Фото: Reuters

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В предпоследний день ралли-рейда "Дакар"-2020, который впервые проходит в Саудовской Аравии, у автомобилей тон задавал рекордсмен многодневки, ее 13-кратный победитель Стефан Петерансель. Лидирующий в общем зачете испанец Карлос Сайнс уступил Петеранселю почти пять минут на первых 100 км, а в конечном итоге проиграл восемь и занял третье место. Но удержал первую позицию в классификации.

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Общий зачет в категории автомобилей после 11-го этапа (топ-10)

Экипаж Автомобиль Время/Отст. 1 Карлос Сайнс Mini 41 ч 37:51 2 Нассер Аль-Аттия Toyota +10:17 3 Стефан Петерансель Mini +10:23 4 Язид Аль-Раджи Toyota +47:57 5 Жиньель де Вильерс Toyota +1 ч. 06:34 6 Бернхард тен Бринке Toyota +1 ч 17:50 7 Орландо Терранова Mini +1 ч 26:44 8 Матье Серрадори Century +1 ч 52:32 9 Ясир Сейдан Mini +3 ч 44:41 10 Хан Вей 2WD +3 ч 45:07

В классе мотоциклов в четверг выиграл Пабло Кинтанилья из Husqvarna, который почти вдвое сократил отставание от лидера ралли Рики Брабека. Американский гонщик Honda потерял почти 12 минут, стартовав вторым позади Хоана Барреды, и финишировал 10-м. Теперь двух лидеров разделяет почти 14 минут. Действующий победитель ралли Тоби Прайс из KTM идет третьим, проигрывая лидеру 22 минуты и 34 секунды.

Общий зачет в категории мотоциклов после 11-го этапа (топ-5)

Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 Рики Брабек Honda 38 ч 33:28 2 Пабло Кинтанилья Husqvarna +13:56 3 Тоби Прайс KTM +22:34 4 Маттиас Валькнер KTM +29:53 5 Хоан Барреда Борт Honda +30:09

Победитель "Дакара"-2015 Рафал Соник одержал первую победу на этапе в этом году в классе квадроциклов, опередив ближайшего соперника Игнасио Касале на три минуты. Но Касале упрочил лидерство по итогам предпоследнего этапа, и теперь опережает Симона Витса на 21 минуту. Соник идет к финишу на третьем месте.

Общий зачет в категории квадроциклов после 11-го этапа (топ-5)

Поз. Пилот Квадроцикл Время/Отст. 1 Игнасио Касале Yamaha 50 ч 07:07 2 Симон Витс Yamaha +21:16 3 Рафал Соник Yamaha +1 ч. 03:00 4 Мануэль Андухар Yamaha +3 ч. 27:50 5 Камиль Вишневски Yamaha +4 ч. 19:12

Россиянин Андрей Каргинов в очередной раз стал победителем этапа у грузовиков, проехав 379-километровый спецучасток на полторы минуты быстрее Дмитрия Сотникова. Белорусский гонщик Сергей Вязович финишировал в 12 минутах позади Каргинова. Сейчас гонщик на МАЗ продолжает занимать третье место в генеральной классификации, уступая Шибалову больше часа. В 57 минутах позади от Вязовича идет Сотников.

Положение в общем зачете грузовиков после 11-го этапа (топ-5)

Пилот Грузовик Время/Отст. 1 Андрей Каргинов КамАЗ 45 ч 04:55 2 Антон Шибалов КамАЗ +39:33 3 Сергей Вязович МАЗ + 1 ч 52:14 4 Дмитрий Сотников КамАЗ + 2 ч 49 м 37 с 5 Мартин Мацик Iveco + 3 ч 25 м 27 с

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