"Прекратите выдумывать чушь": СМИ утверждают, что чемпион Формулы-1 хочет получать 50 миллионов

У Хэмилтона слишком большие аппетиты, хотя сам пилот это опровергает

В переговорах между лучшей командой Формулы-1 "Мерседесом" и шестикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном может возникнуть кризис – сообщает Daily Mail. По данным английского издания, немецкая команда не потянет финансовые запросы своего звездного пилота. Ранее мы писали, что сезон Формулы-1 открылся в Австрии победой Хэмилтона.

Реклама

Как утверждает источник, Льюис хотел бы ежегодно зарабатывать ни много ни мало 50 млн долларов. В то же время руководитель "Мерседеса" Тото Вольф не намерен предлагать Хэмилтону больше, чем 25 млн, что существенно меньше, чем получает пилот даже по нынешнему соглашению, которое рассчитано до конца 2020 года, – 45 миллионов.

Читайте также: Золушка за рулем: миллиардер из Канады сделает резервиста чемпионом Ф-1 в команде, которая почти банкрот

Отмечается, что "Мерседес" объяснит своему чемпиону, что финансовая ситуация в мире сильно изменилась после пандемии коронавируса. А Вольф во время обсуждения поправок в лимит на бюджеты предлагал установить верхний предел для зарплат гонщиков как раз в районе 25 млн долларов.

Реклама Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон / Фото: AFP

Если "Мерседес" будет настаивать, а Хэмилтон не пойдет на сокращение зарплаты, это может открыть в команде аж две вакансии – ведь новый контракт второго пилота финна Валттери Боттаса тоже не подтвержден. А также дать шанс бывшему немецкому чемпиону Себастьяну Феттелю, который уходит из "Феррари".

Только материал о переговорах вышел в британской прессе, как 35-летний Хэмилтон все опроверг.

"Всем доброе утро, в прессе снова пишут про контракт и мои требования, но мы с Тото Вольфом пока не говорили на эту тему, — написал в сториз своего Instagram Хэмилтон. — Нет никаких требований, переговоры еще не начались. Пожалуйста, прекратите выдумывать чушь".

Ранее мы сообщали, что четырехкратный чемпион Формулы-1 Феттель вернулся за руль.

Смотрите, как тренируется пилот Формулы-1 финн Кими Райкконен

Кими Райкконен готовится к новому сезону Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама