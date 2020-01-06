Проблемное колесо Алонсо и первая потеря "Дакара": как прошел второй день ралли-рейда

В Саудовской Аравии завершился второй этап ралли-рейда "Дакар". Это был первый этап, где гонщикам выдавали дорожную карту за несколько минут до старта, а не днем ранее. В зачете внедорожником победу отпраздновал южноафриканец Жиньель де Вильерс из команды Toyota Gazoo Racing.
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Однако в лидеры общего зачета вышел Орландо Терранова (X-raid Mini JCW Team), который проиграл Вильерсу почти четыре минуты, но на те же четыре минуты опережает в генеральной классификации идущего вторым Карлоса Сайнса.
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо столкнулся с первыми проблемами на "Дакаре". Испанский гонщик первую половину гонки держался в группе лидеров, но затем он повредил колесо и подвеску, на ремонт которых ушло длительное время. В Итоге Алонсо проиграл более двух часов победителю. POS.
Результаты второго этапа:
- 1. Жиньель де Вильерс (TOYOTA GAZOO RACING) – 03.37:20'
- 2. Орландо Терранова (X-RAID MINI JCW TEAM) + 03:57
- 3. Халид Аль-Касими (ABU DHABI RACING) + 05:42
Итоговый зачет:
- 1. Орландо Терранова (X-RAID MINI JCW TEAM) 07.7:36
- 2. Карлос Сайнс (BAHRAIN JCW X-RAID TEAM) +04:43
- 3. Нассер Аль-Аттия (TOYOTA GAZOO RACING) +06:7
В зачете грузовиков победу отпраздновал гонщик команд MAZ-SPORTAUTO Сергей Вязович. Он же и возглавил зачет после двух этапов. Следом за ним финишировали два КАМАЗа Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова.
Результаты второго этапа:
- 1. Сергей Вязович (MAZ-SPORTAUTO) – 03.47:44
- 2. Дмитрияй Сотников (KAMAZ – MASTER) + 01:46
- 3. Андрей Каргинов (KAMAZ – MASTER) + 02:07
Итоговый зачет:
- 1. Сергей Вязович (MAZ-SPORTAUTO) – 07.29:52
- 2. Дмитрияй Сотников (KAMAZ – MASTER) + 04:20
- 3. Андрей Каргинов (KAMAZ – MASTER) + 07:12
В зачете мотоциклов также новый лидер. Второй этап выиграл Росс Бранч, совсем немного ему проиграл Сэм Сандерленд, что позволило британцу возглавить генеральную классификацию. А вот для Даниэля Носильи "Дакар" закончился – он получил травму головы во время падения и попал в больницу.
Результаты второго этапа:
- 1. Росс Бранч (BAS DAKAR KTM RACING TEAM) – 03:39.10
- 2. Сэм Сандерленд (RED BULL KTM FACTORY TEAM) + 01:24
- 3. Пабло Кинтанилья (ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING) + 02:21
Итоговый зачет:
- 1. Сэм Сандерленд (RED BULL KTM FACTORY TEAM) 07:05:22
- 2. Пабло Кинтанилья (ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING) + 01:18'
- 3. Кевин Бенавидес (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020) + 01:32
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В свое время мы рассказывали, что уже на первом участке "Дакара" гонщица врезалась в зрителей.
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