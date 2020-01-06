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Проблемное колесо Алонсо и первая потеря "Дакара": как прошел второй день ралли-рейда

6 января, 16:25

В Саудовской Аравии набирает оборотов самое экстремальное ралли

В Саудовской Аравии завершился второй этап ралли-рейда "Дакар". Это был первый этап, где гонщикам выдавали дорожную карту за несколько минут до старта, а не днем ранее. В зачете внедорожником победу отпраздновал южноафриканец Жиньель де Вильерс из команды Toyota Gazoo Racing.

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Однако в лидеры общего зачета вышел Орландо Терранова (X-raid Mini JCW Team), который проиграл Вильерсу почти четыре минуты, но на те же четыре минуты опережает в генеральной классификации идущего вторым Карлоса Сайнса.

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо столкнулся с первыми проблемами на "Дакаре". Испанский гонщик первую половину гонки держался в группе лидеров, но затем он повредил колесо и подвеску, на ремонт которых ушло длительное время. В Итоге Алонсо проиграл более двух часов победителю. POS.

Результаты второго этапа:

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  • 1. Жиньель де Вильерс (TOYOTA GAZOO RACING) – 03.37:20'
  • 2. Орландо Терранова (X-RAID MINI JCW TEAM) + 03:57
  • 3. Халид Аль-Касими (ABU DHABI RACING) + 05:42

Итоговый зачет:

  • 1. Орландо Терранова (X-RAID MINI JCW TEAM) 07.7:36
  • 2. Карлос Сайнс (BAHRAIN JCW X-RAID TEAM) +04:43
  • 3. Нассер Аль-Аттия (TOYOTA GAZOO RACING) +06:7

В зачете грузовиков победу отпраздновал гонщик команд MAZ-SPORTAUTO Сергей Вязович. Он же и возглавил зачет после двух этапов. Следом за ним финишировали два КАМАЗа Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова.

Результаты второго этапа:

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  • 1. Сергей Вязович (MAZ-SPORTAUTO) – 03.47:44
  • 2. Дмитрияй Сотников (KAMAZ – MASTER) + 01:46
  • 3. Андрей Каргинов (KAMAZ – MASTER) + 02:07

Итоговый зачет:

  • 1. Сергей Вязович (MAZ-SPORTAUTO) – 07.29:52
  • 2. Дмитрияй Сотников (KAMAZ – MASTER) + 04:20
  • 3. Андрей Каргинов (KAMAZ – MASTER) + 07:12

В зачете мотоциклов также новый лидер. Второй этап выиграл Росс Бранч, совсем немного ему проиграл Сэм Сандерленд, что позволило британцу возглавить генеральную классификацию. А вот для Даниэля Носильи "Дакар" закончился – он получил травму головы во время падения и попал в больницу.

Результаты второго этапа:

  • 1. Росс Бранч (BAS DAKAR KTM RACING TEAM) – 03:39.10
  • 2. Сэм Сандерленд (RED BULL KTM FACTORY TEAM) + 01:24
  • 3. Пабло Кинтанилья (ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING) + 02:21

Итоговый зачет:

  • 1. Сэм Сандерленд (RED BULL KTM FACTORY TEAM) 07:05:22
  • 2. Пабло Кинтанилья (ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING) + 01:18'
  • 3. Кевин Бенавидес (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020) + 01:32

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В свое время мы рассказывали, что уже на первом участке "Дакара" гонщица врезалась в зрителей.

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Фернандо Алонсо автоспорт ралли Дакар

Источник: Сегодня|Спорт

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