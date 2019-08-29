Расширение Формулы-1: в новом сезоне будет рекордное количество этапов

Формула-1 опубликовала предварительный календарь на сезон-2020, в котором будет присутствовать рекордное количество этапов. 22 Гран-при, вместо 21-го, как в этом году. Среди новых гонок – Гран-при Вьетнама и Нидерландов. Гран-при Германии покинет "королевские гонки". Также стоит отметить целых 7 back-to-back этапов – когда два гоночных уикэнда пройдут за 7 дней.

Сезон-2020 стартует 15 марта, уже традиционно с Гран-при Австралии. Окончательно календарь должен быть утвержден Международной автомобильной федерацией – в октябре.

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Как мы писали ранее, пит-стоп помог Льюису Хэмилтону выиграть Гран-при Венгрии. Британский пилот благодаря тактическим действиям обошел Макса Ферстаппена.

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Также сообщалось, что появились хорошие новости о Шумахере: Михаэль смотрит гонки Формулы-1. "Я всегда осторожен в подобных заявлениях, но состояние Шумахера действительно улучшилось. Мы вместе с ним смотрим Формулу-1 в его доме в Швейцарии. Михаэль не сдается, он продолжает бороться. Шумахер в надежных руках, о нем хорошо заботятся", – рассказал босс Международной автомобильной федерации Жан Тодт.

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