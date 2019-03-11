Революция в Формуле-1: начислять очки пилотам и командам будут также за лучший круг
В Формуле-1 будут начислять очки за лучший круг гонки, нововведение официально утверждено
Правило, согласно которому в сезоне Формулы-1 2019 года будут начисляться очки за лучший круг гонки, официально принято, об этом сообщается на официальном сайте FIA. Ранее всемирный совет FIA по автоспорту утвердил правило при условии успешного проведения электронного голосования стратегической группой Формулы-1 и комиссией "Больших призов". В понедельник процесс голосования был завершен, нововведение получило одобрение.
Согласно новому правилу, обладателю лучшего круга гонки будет начисляться одно очко в зачет пилотов, а его команде – одно очко в зачет Кубка конструкторов, при этом есть обязательное условие: пилот должен финишировать в гонке в первой десятке.
В сезоне-2019 состоится 21 гонка, таким образом, чемпионат и Кубок конструкторов потенциально будут иметь в розыгрыше по 21 дополнительному очку.
Очки за лучший круг начислялись в Формуле-1 в 1950-59 годах. Первая гонка нового сезона Формулы-1 пройдет 17 марта в Австралии.
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