Революция в Формуле-1: скорость резко упадет, но обгонов станет намного больше

Королевские гонки - на пороге грандиозных перемен, которые произойдут уже в новом сезоне. Формулу-1 будет не узнать

Модель болида Формулы-1 в 2021 году / Фото: Twitter

Руководство Формулы-1 представило спортивный регламент на сезон-2021 в Королевских гонках, которые ждут революционные изменения. Согласно новым техническим правилам, утвержденным Международной автомобильной федерацией, в гонках Формулы-1 должно значительно возрасти количество обгонов. Напомним, ранее прозвучали хорошие новости о здоровье Шумахера.

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Новый технический регламент Формулы-1 нацелен на то, чтобы гонщики смогли активнее бороться друг с другом. Это будет достигнуто благодаря тому, что едущая позади машина будет терять меньше прижимной силы, когда окажется рядом с другим автомобилем.

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Согласно расчетам, новые машины будут терять лишь 14 процентов прижимной силы, находясь на расстоянии одного корпуса позади соперника. В настоящее время эта величина составляет 45 процентов. Однако при этом болиды 2021 года станут значительное медленнее – потеря времени на круге составит 3-3,5 секунды.

Стоит также отметить, что минимальная масса машины возрастет с 743 до 768 килограмм из-за увеличения размеров кокпита, что позволит нивелировать разницу между низкими и высокими гонщиками.

Смотрите, как выглядят нынешние болиды Формулы-1

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