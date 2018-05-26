Риккардо выиграл квалификацию Гран-при Монако
Ферстаппен и Хаас оштрафованы перед стартом гонки
Пилот "Ред Булл" Даниэль Риккардо выиграл квалификацию Гран-при Формулы-1 в Монако. Австралийский гонщик на 0,22 секунды обогнал Себастьяна Феттеля из "Феррари". Со второго ряда буде стартовать в гонке действующий чемпион Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес" – он проиграл Риккардо 0,42 секунды.
Партнер Риккардо по команде Макс Ферстаппен получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовом поле Гран-при Монако.
В заключительной тренировке голландец разбил болид, и поначалу команда рассчитывала успеть пересобрать машину к квалификации, однако по ходу работы механики обнаружили проблемы с коробкой передач. Неисправный элемент шасси пришлось заменить, из-за чего Ферстаппен потеряет 5 позиций.
Однако штраф не отразится на стартовой позиции – пилот начнет гонку последним, поскольку он так и не проехал ни одного быстрого круга в квалификации.
Также трех мест на старте лишился гонщик "Хаас" Ромен Грожан.
Гран-при Монако. Квалификация:
1. Риккардо ("Ред Булл") – 1.10,810
2. Феттель ("Феррари") – отставание 0,229
3. Хэмилтон ("Мерседес") – 0,422
4. Райкконен ("Феррари") – 0,456
5. Боттас ("Мерседес") – 0,631
6. Окон ("Форс Индия") – 1,251
7. Алонсо ("Макларен") – 1,300
8. Сайнс ("Рено") – 1,320
9. Перес ("Форс Индия") – 1,344
10. Гасли ("Торо Россо") – 1,411
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