Риккардо выиграл квалификацию Гран-при Монако

Сегодня, 17:40

Ферстаппен и Хаас оштрафованы перед стартом гонки

Фото AFP
Фото AFP

Пилот "Ред Булл" Даниэль Риккардо выиграл квалификацию Гран-при Формулы-1 в Монако. Австралийский гонщик на 0,22 секунды обогнал Себастьяна Феттеля из "Феррари". Со второго ряда буде стартовать в гонке действующий чемпион Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес" – он проиграл Риккардо 0,42 секунды.

Партнер Риккардо по команде Макс Ферстаппен получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовом поле Гран-при Монако.

В заключительной тренировке голландец разбил болид, и поначалу команда рассчитывала успеть пересобрать машину к квалификации, однако по ходу работы механики обнаружили проблемы с коробкой передач. Неисправный элемент шасси пришлось заменить, из-за чего Ферстаппен потеряет 5 позиций.

Однако штраф не отразится на стартовой позиции – пилот начнет гонку последним, поскольку он так и не проехал ни одного быстрого круга в квалификации.

Также трех мест на старте лишился гонщик "Хаас" Ромен Грожан.

Гран-при Монако. Квалификация:

1. Риккардо ("Ред Булл") – 1.10,810

2. Феттель ("Феррари") – отставание 0,229

3. Хэмилтон ("Мерседес") – 0,422

4. Райкконен ("Феррари") – 0,456

5. Боттас ("Мерседес") – 0,631

6. Окон ("Форс Индия") – 1,251

7. Алонсо ("Макларен") – 1,300

8. Сайнс ("Рено") – 1,320

9. Перес ("Форс Индия") – 1,344

10. Гасли ("Торо Россо") – 1,411

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футбол, Формула-1, Гран-при Монако

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