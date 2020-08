Россиянин выругался матом, чудом уцелев после жуткой аварии в Формуле-1: видео

Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят досрочно выбыл из борьбы на Гран-при Великобритании Формулы-1 на автодроме "Сильверстоун". Квят занимал в гонке 12-е место, но допустил ошибку в скоростном повороте и потерял контроль над болидом – до конца не ясно, идет речь об ошибке пилота или о технической проблеме, вызвавшей инцидент, сообщает Championat.

Неуправляемый автомобиль Квята вылетел задом на обочину и врезался в отбойник. Машина была сильно разбита, но гонщик не пострадал и самостоятельно покинул болид, перед этим по радиосвязи сообщив команде: "Я в порядке".

До аварии Квят успел отыграть целый ряд позиций и, несмотря на старт с 19-го места после замены коробки передач, сохранял шансы попасть в очковую зону. Выбыв из борьбы, россиянин выругался на английском: "Oh guys, I am so f***ing sorry" ("Ребята, мне так чертовски жаль").

Разбитая машина Квята / Фото: Reuters

При этом болельщики в соцсетях отмечают, что Квят родился в рубашке: "Ему повезло остаться целым и невредимым. Он на высокой скорости врезался в последние метры стены из шин, а не в металический отбойник. Тогда последствия могли быть другими". Сам же россиянин, покинув разбитый болид, был так расстроен, что толкнул снимавшую его камеру.

