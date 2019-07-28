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Российский гонщик погиб, сбив телевизионную вышку

28 июля, 17:26

Сергей Боричев принимал участие в соревнованиях "Московская миля"

Все что осталось после машины после аварии
Все что осталось после машины после аварии.

Российский гонщик Сергей Боричев погиб во время соревнований по дрэг-рэйсингу "Московская миля". ЧП произошло 27 июля в поселке Быково Раменского района. Пилот не справился с управлением и вылетел за пределы трассы. Машина снесла телевизионную вышку и загорелась. Прибывшие медики попытались спасти Боричева, но он скончался, не приходя в сознание. Начато расследование обстоятельств случившегося.

Драг-рейсинг – это гонки на ускорение, проводящиеся на прямой трассе. "Московская миля" проходит на дистанции 804 метра.

Как сообщалось ранее, в России после вечеринки умер юный теннисист. Предполагается, что в ходе вечеринки употреблялось большое количество алкогольных напитков, а утром 17-летний парень был обнаружен мертвым. Молодые люди, обнаружив мертвым своего друга, поспешили покинуть дом. Экстренные службы встретил только тренер. 

Ранее мы сообщали, что 17-летний российский гандболист погиб в свой день рождения. Гандболист Герман Тихонов выпал с балкона. При этом о насильственной смерти, говорят следователи, речи не идет.

В прошлом году пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу была обнаружена мертвой дома. Причина смерти 23-летней Дианы Каратеевой – отравление угарным газом.


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Тег автогонщик, автогонки

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lenta.ru

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