Российский гонщик погиб, сбив телевизионную вышку

Сергей Боричев принимал участие в соревнованиях "Московская миля"

Все что осталось после машины после аварии.

Российский гонщик Сергей Боричев погиб во время соревнований по дрэг-рэйсингу "Московская миля". ЧП произошло 27 июля в поселке Быково Раменского района. Пилот не справился с управлением и вылетел за пределы трассы. Машина снесла телевизионную вышку и загорелась. Прибывшие медики попытались спасти Боричева, но он скончался, не приходя в сознание. Начато расследование обстоятельств случившегося.

Драг-рейсинг – это гонки на ускорение, проводящиеся на прямой трассе. "Московская миля" проходит на дистанции 804 метра.

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