Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Розовый приносит удачу: гонщик поднялся на 11 мест с поврежденным авто и был назван лучшим в Формуле-1

12 июля, 19:51

Елена Павлова Елена Павлова

Мексиканец поразил своей волей к победе в Австрии

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, которые определили лучшего пилота на австрийском Гран-при Штирии. Гонку на "Ред Булл Ринг" в Шпильберге выиграл британец Льюис Хэмилтон за рулем "Мерседеса", но больше всего голосов получил мексиканский пилот розового болида "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес.

Реклама

Читайте также: Венгрия пригрозила тюремным заключением участникам Гран-при Формулы-1 – стали известны детали

После неудачной квалификации Перес стартовал лишь 17-м, но пробился наверх и на последних кругах дистанции боролся с таиландским пилотом "Ред Булл" Александером Албоном за четвертую позицию. В пылу сражения Перес повредил переднее антикрыло и в итоге перед самым финишем пропустил вперед Ландо Норриса, став шестым. Напомним, что во время выступления за "Форс Индия" Перес был признан лучшим гонщиком Латинской Америки.

Напомним, что на подиум Гран-при Штирии поднялись прошлогодний чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон, его партнер по "Мерседесу" Валттери Боттас, а также пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Хэмилтон выиграл и экстремальную квалификацию Формулы-1, которая проходила под дождем в условиях плохой видимости.

Реклама

Ранее мы сообщали, что пилот Формулы-1 попал в аварию перед Гран-при Штирии.

Смотрите необычную тренировку опытного пилота Формулы-1 финна Кими Райкконена

Кими Райкконен готовится к новому сезону Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес автогонки

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Венгрия пригрозила тюремным заключением участникам Гран-при Формулы-1: стали известны детали
Венгрия пригрозила тюремным заключением участникам Гран-при Формулы-1: стали известны деталиФормула-1
Пилоты Формулы-1 не собираются становиться на колено в знак борьбы с расизмом перед гонкой в Австрии
Пилоты Формулы-1 не собираются становиться на колено в знак борьбы с расизмом перед гонкой в АвстрииФормула-1
Дебютант Формулы-1 разбил болид в первой же гонке
Дебютант Формулы-1 разбил болид в первой же гонкеФормула-1
"Сердце ушло в пятки": Хэмилтон выиграл экстремальную квалификацию Формулы-1Формула-1
Эффектно влетел: пилот Формулы-1 попал в аварию перед Гран-при Штирии
Эффектно влетел: пилот Формулы-1 попал в аварию перед Гран-при ШтирииФормула-1
Погнали лошадей! Сезон Формулы-1 открылся в Австрии победой Хэмилтона
Погнали лошадей! Сезон Формулы-1 открылся в Австрии победой ХэмилтонаФормула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять