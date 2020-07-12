Розовый приносит удачу: гонщик поднялся на 11 мест с поврежденным авто и был назван лучшим в Формуле-1

Мексиканец поразил своей волей к победе в Австрии

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, которые определили лучшего пилота на австрийском Гран-при Штирии. Гонку на "Ред Булл Ринг" в Шпильберге выиграл британец Льюис Хэмилтон за рулем "Мерседеса", но больше всего голосов получил мексиканский пилот розового болида "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес.

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После неудачной квалификации Перес стартовал лишь 17-м, но пробился наверх и на последних кругах дистанции боролся с таиландским пилотом "Ред Булл" Александером Албоном за четвертую позицию. В пылу сражения Перес повредил переднее антикрыло и в итоге перед самым финишем пропустил вперед Ландо Норриса, став шестым. Напомним, что во время выступления за "Форс Индия" Перес был признан лучшим гонщиком Латинской Америки.

Напомним, что на подиум Гран-при Штирии поднялись прошлогодний чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон, его партнер по "Мерседесу" Валттери Боттас, а также пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Хэмилтон выиграл и экстремальную квалификацию Формулы-1, которая проходила под дождем в условиях плохой видимости.

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Ранее мы сообщали, что пилот Формулы-1 попал в аварию перед Гран-при Штирии.

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