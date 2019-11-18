Руководство "Феррари" после аварии в Бразилии вызвало своих гонщиков на ковер

Себастьян Феттель и Шарль Леклер

Реклама

Воскресный этап Формулы-1, кроме собственно гонки, запомнился несколькими яркими и неоднозначными эпизодами. Само вчерашнее Гран-при Бразилии завершилось победой пилота "Ред булл" Макса Ферстаппена. Для команды же "Феррари" гонка прошла неудачно, ведь оба пилота – Себастьян Феттель и Шарль Леклер – сошли с трассы после столкновения между собой незадолго до финиша. Смотрите, как это было.

Леклер обогнал Феттеля в борьбе за четвертое место в гонке. Затем немец контратаковал, после чего между болидами произошел контакт, приведший к к проколам и сходу гонщиков. Оба спортсмена отказались обвинять друг друга в произошедшем, как собственно и судьи не нашли криминала в их действиях.

"У меня было мало места справа, и я лучше вышел из поворота, – сказал Себастьян. – Я просто пытался обогнать, но для команды плохо, что мы не добрались до финиша, и это главное".

Читайте также: Чемпиона лишили места на подиуме Гран-при Бразилии

Леклер оправдывал и себя, и партнера: "Я обогнал его в первом повороте, а в третьем мне пришлось закрывать траекторию. Он поехал по внешней траектории, там было мало места, но я оставил ему пространство. Ближе к концу прямой он начал выжимать меня на внутреннюю траекторию, мы были очень близко друг к другу, а потом все произошло крайне быстро. Как только он сместился внутрь, мы соприкоснулись, и я получил прокол".

Также Леклер сказал, что команда переживет произошедшее: "Мы оба достаточно зрелые, чтобы пережить это, хотя чувствуем большую вину перед командой". А вот руководством "Феррари" не так спокойно восприняло аварию и созывает совет на своей итальянской базе в Маранелло, чтобы поговорить с гонщиками. К тому же Феттель теперь не сможет завершить сезон в тройке лучших.

Смотрите, как представляли команды, участвующие в нынешнем чемпионате

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама