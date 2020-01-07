С трассы увозили на вертолете: на третьем этапе "Дакара"-2020 разбился мотоциклист

Пилот Yamaha слетел с мотоцикла и ему потребовалась помощь медицинской команды

Адриен ван Беверен / Фото: Twitter

Французский мотогонщик Адриен ван Беверен попал в серьезную аварию на старте третьего этапа ралли-рейда "Дакар"-2020. Ранее мы писали, что впервые в Саудовской Аравии стартует самое экстремальное ралли "Дакар". До этого 10 лет гонка проходила в Южной Америке.

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Пилот Yamaha не справился с управлением в песках Саудовской Аравии уже через три километра после начала пути и слетел с мотоцикла. К счастью, ван Беверен остался в сознании, однако ему потребовалась помощь медицинской команды. После тщательно осмотра Адриен был перевезен в бивуак в Неоме на вертолете. Команда француза сообщает, что никаких опасных для жизни травм он не получил – по предварительным данным, пилот повредил правое плечо. Хотя полных результатов медобследования еще нет.

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Ранее мы писали, что двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо попал в аварию на "Дакаре". Испанский гонщик первую половину гонки держался в группе лидеров, но затем повредил колесо и подвеску, на ремонт которых ушло длительное время. В итоге Алонсо проиграл более двух часов победителю.

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