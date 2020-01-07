Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

С трассы увозили на вертолете: на третьем этапе "Дакара"-2020 разбился мотоциклист

7 января, 14:25

Пилот Yamaha слетел с мотоцикла и ему потребовалась помощь медицинской команды

Адриен ван Беверен

Адриен ван Беверен / Фото: Twitter

Французский мотогонщик Адриен ван Беверен попал в серьезную аварию на старте третьего этапа ралли-рейда "Дакар"-2020. Ранее мы писали, что впервые в Саудовской Аравии стартует самое экстремальное ралли "Дакар". До этого 10 лет гонка проходила в Южной Америке.

Читайте также: Страшный пожар на "Дакаре" – "У нас было время только выпрыгнуть из машины"

Реклама

Пилот Yamaha не справился с управлением в песках Саудовской Аравии уже через три километра после начала пути и слетел с мотоцикла. К счастью, ван Беверен остался в сознании, однако ему потребовалась помощь медицинской команды. После тщательно осмотра Адриен был перевезен в бивуак в Неоме на вертолете. Команда француза сообщает, что никаких опасных для жизни травм он не получил – по предварительным данным, пилот повредил правое плечо. Хотя полных результатов медобследования еще нет.

Адриен ван Беверен на "Дакаре"

Адриен ван Беверен на "Дакаре"

В тренде
Как в Северной Корее: в России вместо поражения от Канады показали запись победного финала 2011 года

Ранее мы писали, что двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо попал в аварию на "Дакаре". Испанский гонщик первую половину гонки держался в группе лидеров, но затем повредил колесо и подвеску, на ремонт которых ушло длительное время. В итоге Алонсо проиграл более двух часов победителю.

Смотрите также, как украинский гонщик собирается покорить Америку на самодельном мотоцикле

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

авария мотоциклисты Дакар ралли Дакар мотоспорт

Источник: Сегодня|Спорт

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Впервые в Саудовской Аравии: стартует самое экстремальное ралли
Впервые в Саудовской Аравии: стартует самое экстремальное ралли "Дакар"Формула-1
Календарь самых значимых спортивных событий в Украине и мире в 2020-м году
Календарь самых значимых спортивных событий в Украине и мире в 2020-м годуДругие
Яркие эмоции, лебедь и кот: лучшие спортивные фото 2019 года
Яркие эмоции, лебедь и кот: лучшие спортивные фото 2019 годаДругие
Он олицетворял скорость: как поздравляли единственного семикратного чемпиона Формулы-1
Он олицетворял скорость: как поздравляли единственного семикратного чемпиона Формулы-1Формула-1
Страшный пожар на
Страшный пожар на "Дакаре": "У нас было время только выпрыгнуть из машины"Формула-1
Проблемное колесо Алонсо и первая потеря
Проблемное колесо Алонсо и первая потеря "Дакара": как прошел второй день ралли-рейдаФормула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...