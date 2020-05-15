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Самый улыбчивый гонщик Формулы-1 меняет конюшню: сенсационное подписание "Макларен"

15 мая, 22:51

Елена Павлова

30-летний австралиец станет партнером Ландо Норриса

Пока руководство Формулы-1 пытается составить и согласовать очень плотный календарь на сезон 2020 года, некоторые команды воспользовались паузой, чтобы усилить свой состав. Ранее мы сообщали, что чемпионат в Формуле-1 должен был стартовать еще в середине марта, однако Гран-при Австралии отменили из-за коронавируса – у одного из участников выявили инфекцию.

Самый громкий трансфер пока провернул "Макларен", который объявила о подписании многолетнего контракта с австралийский гонщиком Даниэлем Риккардо. 30-летний пилот выступает в Формуле-1 с 2011 года и присоединится к команде из Уокинга в 2021-м, став напарником Ландо Норриса. Карлос Сайнс покинет "Макларен" после завершения сезона 2020 года.

"Даниэль – признанный победитель, а его опыт, приверженность делу и энергия станут ценным активом "Макларена" в нашем стремлении вернуться на лидирующие позиции. В лице Даниэля и Ландо у нас есть два гонщика, которые продолжат восхищать болельщиков, и помогут команде расти. Карлос – настоящий профессионал, с которым приятно работать. Вместе мы продолжим получать удовольствие от гонок в этом году. Мы желаем ему удачи на следующей стадии карьеры", – заявиль руководитель британской команды Андреас Зайдль.

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Отметим, что на данный момент Риккардо выступает за французскую конюшню "Рено", а в составе "Ред Булла" дважды становился бронзовым призером чемпионата Формулы-1 — в 2014 и 2016 годах.

Ранее мы давали инсайдерский календарь Формулы-1 – Королевские гонки стартуют все-таки в Австрии и хотят успеть проехать 19 этапов.

Смотрите, как пилот Формулы-1 Кими Райкконен готовился к новому сезону

Кими Райкконен готовится к новому сезону Видео: Instagram

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Источник: F1News

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