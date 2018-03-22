Себастьян Феттель назвал свой болид "Глорией"

Сегодня, 11:14

Немецкий гонщик перед стартом каждого сезона называет своим машины женскими именами

Болид Феттеля. Фото AFP
Болид Феттеля. Фото AFP

Пилот команды Формулы-1 "Феррари" немец Себастьян Феттель назвал свой новый болид "Глория". Gloria с латыни переводится как "слава".

Четырехкратный победитель "Королевских гонок" Феттель с 2008 года называет свои болиды женскими именами. Прежние машины немецкого пилота носили имена "Джули" (2008 год), "Кейт" (2009), "Сладкая Лиза"/"Буйная Мэнди" (2010), "Соблазнительная Кайли" (2011), "Эбби" (2012), "Голодная Хайди" (2013), "Сьюзи" (2014), "Ева" (2015), "Маргарита" (2016) и "Джина" (2017).

"Феррари" презентовала болид на сезон 2018 года 22 февраля на базе команды в Маранелло. Машина получила индекс SF71H и сохранила традиционные красные цвета, но при этом лишилась белых вставок.

В сезоне-2017 Феттель был вторым в общем зачете с 317 баллами, чемпионом стал британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон (363).

Напомним, что чемпионат Ф-1 стартует в ближайшие выходные в Австралии. Впервые за шесть лет Формулу-1 покажут в Украине: разбираем, на что смотреть.

Ранее мы писали, что победитель Кубка конструкторов в сезоне-2017 "Мерседес" признан командой года по версии академии Laureus.
Формула-1, Себастьян Феттель, болид

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Источник:

Р-спорт

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