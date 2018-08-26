Себастьян Феттель стал победителем Гран-при Бельгии
На старте гонки произошла массовая авария
Летний перерыв окончен, Формула 1 снова в строю! Дан официальный старт второй половине сезона – ее открыл этап Бельгии, который прошел на легендарном автодроме Спа-Франкоршам. Но и в перерыве много чего произошло. Взять хотя бы то, что "Форс Индии" больше не существует. Хотите того или нет, Виджай Малья продал свою "конюшню"... Лоуренсу Строллу. Тому самому, который отец пилота "Уильямс" Ленса Стролла. В этот вторник Стролл-младший пройдет процедуру подгонки сидения на базе команды, которая отныне будет носить название "Рэйсинг Поинт Форс Индия". Скорее всего, пилот заменит Эстебана Окона, что повлечет целую серию кадровых решений, ведь просто "махнуться" они не могут – контракт Кубицы гласит, что у него приоритет на место боевого пилота в команде сэра Френка. При поддержке "Мерседес" Окон вряд ли покинет Формулу-1. Бытует мнение, что француз заменит Вандорна в "Макларене", а тот перекочует в "Заубер". Леклер имеет поддержку "Феррари" – стратегически важного для "Альфа Ромео" партнера. Означает ли это, что Эриксона ожидает последний сезоне в Ф1 – неизвестно. Но точно ясно, что Стролл долго не "отмоется" от негласного титула "Папочка купил мне команду", насколько бы Лэнс не был талантлив.
Квалификация прошла сумбурно. Ее выиграл Хэмилтон, оторвавшись от Феттеля на бесконечные 0,7 секунды. Второй ряд занял "новичок" пелетона – "Рэйсинг Поинт". Боттас стартовал с хвоста из-за замены силовой. Неожиданно высоко забрался Грожан – 5-я стартовая позиция, 6-й – Райкконен. И только за ними оба "Ред Булл".
Гонка началась массовой аварией: Хюлькенберг заблокировал все четыре колеса и на полной скорости врезался в Алонсо, да так, что болид испанца перелетел машину Леклера – все трое сошли. Боттас в неразберихе протаранил Сироткина, Риккардо – Кими. Финну пришлось досрочно идти на пит-стоп. Дэн простоял два круга в боксах, пока инженеры с нуля собирали его заднее антикрыло. К чести команды, австралиец сумел продолжить борьбу.
Феттель тем временем опередил Хэмилтона и вышел в лидеры. После рестарта сошел Райконен – сначала вынужденный заезд в боксы из-за рулевого управления, а затем и полная остановка. В борьбе за третью позицию Перес уступил Ферстаппену. На 31-м круге сошел и "обидчик" Кими – Риккардо.
Гран-при Бельгии выиграл Себастьян Феттель. Это его 5-я победа в сезоне и 52-я в карьере. Второй – Хэмилтон, третий – Ферстаппен. Через неделю Формула-1 поедет в Монцу.
Результаты Гран-при Бельгии
- Себастьян Феттель ("Феррари")
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – +11,061
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +31,372
- Валттери Боттас ("Мерседес") – +1.03,605
- Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт Форс Индия") – +1.11,023
- Эстебан Окон ("Рейсинг Пойнт Форс Индия") – +1.19,520
- Ромен Грожан ("Хаас") – +1.25,953
- Кевин Магнуссен ("Хаас") – +1.27,639
- Пьер Гасли ("Торо Россо") – +1.45,892
- Маркус Эрикссон ("Заубер") – +1 круг
- Карлос Сайнс ("Рено") – +1 круг
- Сергей Сироткин ("Уильямс") – +1 круг
- Лэнс Стролл ("Уильямс") – +1 круг
- Брендон Хартли ("Торо Россо") – +1 круг
- Стоффель Вандорн ("Макларен") – +1 круг
- Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — не финишировал
- Кими Райкконен ("Феррари") — не финишировал
- Шарль Леклер ("Заубер") — не финишировал
- Фернандо Алонсо ("Макларен") — не финишировал
- Нико Хюлькенберг ("Рено") — не финишировал
Положение в личном зачете после 13 этапов
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 231 очко
- Себастьян Феттель ("Феррари") — 214
- Кими Райкконен ("Феррари") — 146
- Валттери Боттас ("Мерседес") — 144
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 120
- Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — 118
- Нико Хюлькенберг ("Рено") — 52
- Кевин Магнуссен ("Хаас") — 49
- Фернандо Алонсо ("Макларен") — 44
- Серхио Перес ("Форс Индия") — 40
- Эстебан Окон ("Форс Индия") — 37
- Карлос Сайнс ("Рено") — 30
- Пьер Гасли ("Торо Россо") — 28
- Ромен Грожан ("Хаас") — 27
- Шарль Леклер ("Заубер") — 13
- Стоффель Вандорн ("Макларен") — 8
- Маркус Эрикссон ("Заубер") — 6
- Лэнс Стролл ("Уильямс") — 4
- Брендон Хартли ("Торо Россо") — 2
- Сергей Сироткин ("Уильямс") — 0.
Положение в Кубке конструкторов после 13 этапов
- "Мерседес" — 375 очков
- "Феррари" — 360
- "Ред Булл" — 238
- "Рено" — 82
- "Хаас" — 76
- "Макларен" — 52
- "Торо Россо" — 30
- "Заубер" — 19
- "Форс Индия" — 18
- "Уильямс" — 4.
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