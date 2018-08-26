Себастьян Феттель стал победителем Гран-при Бельгии

Летний перерыв окончен, Формула 1 снова в строю! Дан официальный старт второй половине сезона – ее открыл этап Бельгии, который прошел на легендарном автодроме Спа-Франкоршам. Но и в перерыве много чего произошло. Взять хотя бы то, что "Форс Индии" больше не существует. Хотите того или нет, Виджай Малья продал свою "конюшню"... Лоуренсу Строллу. Тому самому, который отец пилота "Уильямс" Ленса Стролла. В этот вторник Стролл-младший пройдет процедуру подгонки сидения на базе команды, которая отныне будет носить название "Рэйсинг Поинт Форс Индия". Скорее всего, пилот заменит Эстебана Окона, что повлечет целую серию кадровых решений, ведь просто "махнуться" они не могут – контракт Кубицы гласит, что у него приоритет на место боевого пилота в команде сэра Френка. При поддержке "Мерседес" Окон вряд ли покинет Формулу-1. Бытует мнение, что француз заменит Вандорна в "Макларене", а тот перекочует в "Заубер". Леклер имеет поддержку "Феррари" – стратегически важного для "Альфа Ромео" партнера. Означает ли это, что Эриксона ожидает последний сезоне в Ф1 – неизвестно. Но точно ясно, что Стролл долго не "отмоется" от негласного титула "Папочка купил мне команду", насколько бы Лэнс не был талантлив.

Квалификация прошла сумбурно. Ее выиграл Хэмилтон, оторвавшись от Феттеля на бесконечные 0,7 секунды. Второй ряд занял "новичок" пелетона – "Рэйсинг Поинт". Боттас стартовал с хвоста из-за замены силовой. Неожиданно высоко забрался Грожан – 5-я стартовая позиция, 6-й – Райкконен. И только за ними оба "Ред Булл".



Гонка началась массовой аварией: Хюлькенберг заблокировал все четыре колеса и на полной скорости врезался в Алонсо, да так, что болид испанца перелетел машину Леклера – все трое сошли. Боттас в неразберихе протаранил Сироткина, Риккардо – Кими. Финну пришлось досрочно идти на пит-стоп. Дэн простоял два круга в боксах, пока инженеры с нуля собирали его заднее антикрыло. К чести команды, австралиец сумел продолжить борьбу.













Феттель тем временем опередил Хэмилтона и вышел в лидеры. После рестарта сошел Райконен – сначала вынужденный заезд в боксы из-за рулевого управления, а затем и полная остановка. В борьбе за третью позицию Перес уступил Ферстаппену. На 31-м круге сошел и "обидчик" Кими – Риккардо.



Гран-при Бельгии выиграл Себастьян Феттель. Это его 5-я победа в сезоне и 52-я в карьере. Второй – Хэмилтон, третий – Ферстаппен. Через неделю Формула-1 поедет в Монцу.

Результаты Гран-при Бельгии

Себастьян Феттель ("Феррари") Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – +11,061 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +31,372 Валттери Боттас ("Мерседес") – +1.03,605 Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт Форс Индия") – +1.11,023 Эстебан Окон ("Рейсинг Пойнт Форс Индия") – +1.19,520 Ромен Грожан ("Хаас") – +1.25,953 Кевин Магнуссен ("Хаас") – +1.27,639 Пьер Гасли ("Торо Россо") – +1.45,892 Маркус Эрикссон ("Заубер") – +1 круг Карлос Сайнс ("Рено") – +1 круг Сергей Сироткин ("Уильямс") – +1 круг Лэнс Стролл ("Уильямс") – +1 круг Брендон Хартли ("Торо Россо") – +1 круг Стоффель Вандорн ("Макларен") – +1 круг Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — не финишировал Кими Райкконен ("Феррари") — не финишировал Шарль Леклер ("Заубер") — не финишировал Фернандо Алонсо ("Макларен") — не финишировал Нико Хюлькенберг ("Рено") — не финишировал

Положение в личном зачете после 13 этапов

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 231 очко Себастьян Феттель ("Феррари") — 214 Кими Райкконен ("Феррари") — 146 Валттери Боттас ("Мерседес") — 144 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 120 Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — 118 Нико Хюлькенберг ("Рено") — 52 Кевин Магнуссен ("Хаас") — 49 Фернандо Алонсо ("Макларен") — 44 Серхио Перес ("Форс Индия") — 40 Эстебан Окон ("Форс Индия") — 37 Карлос Сайнс ("Рено") — 30 Пьер Гасли ("Торо Россо") — 28 Ромен Грожан ("Хаас") — 27 Шарль Леклер ("Заубер") — 13 Стоффель Вандорн ("Макларен") — 8 Маркус Эрикссон ("Заубер") — 6 Лэнс Стролл ("Уильямс") — 4 Брендон Хартли ("Торо Россо") — 2 Сергей Сироткин ("Уильямс") — 0.

Положение в Кубке конструкторов после 13 этапов