Себастьян Феттель выступит на Гран-при Монако в шлеме, посвященном Лауде

Гонщик "Феррари" подготовил к этапу Формулы-1 в княжестве специальный шлем

Шлем Себастьяна Феттеля. Фото: Twitter

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель использует во время Гран-при Монако специальный шлем, который посвящен памяти трехкратного чемпиона мира Ники Лауды. На верхней и боковой части шлема нанесена надпись Niki Lauda. Ники Лауда скончался на этой неделе в возрасте 70 лет.

Летом прошлого года Ники Лауда перенес операцию по пересадке легкого, после которой он несколько месяцев проходил реабилитацию. В начале 2019 года ему пришлось вновь лечь в больницу из-за простудного заболевания, а на прошлой неделе возникли очередные проблемы со здоровьем – на этот раз с донорскими почками.

Операция на легких для Лауды стала следствием аварии, в которую он попал будучи гонщиком "Феррари" в 1976 году на Гран-при Германии. Лауда тогда почти минуту провел в горящем болиде, получил обширные ожоги головы и вдыхал токсичные продукты горения.

Ранее мы рассказывали об украинце, который стремится в Формулу-1. "На сезон в Ф-4 нужно 200 000 евро. Собрали 30 тысяч", – рассказал нам Иван Пеклин.

Представление команд Формулы-1 на сезон-2019:

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