Себастьян Феттель заработал для своих команд полмиллиарда долларов

Немецкий пилот четырежды выигрывал чемпионат Формулы-1

Себастьян Феттель. Фото: AFP

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель принес своим командам более 500 миллионов долларов призовых – больше, чем любой другой действующий пилот Формулы-1, сообщает Forbes. Феттель начал свою карьеру в 2007 году, проведя одну гонку в составе "Заубера". До перехода в "Феррари" в 2015 году немец выступал в составе "Торо Россо" и "Ред Булл". С последним выигрывал четыре чемпионских титула.

Расчеты производились с учетом той части призовых, которая зависит от положения команды в Кубке конструкторов. Для определения влияния гонщика на количество призовых учитывалось то, какую долю очков команды набрал конкретный пилот.

Вторую сточку рейтинга среди действующих пилотов Ф-1 занял Льюис Хэмилтон (450 миллионов долларов), третьим оказался Кими Райкконен (386 млн).

Рейтинг действующих пилотов Формулы-1 по количеству призовых, заработанных для команд за карьеру

Себастьян Феттель – 511,9 млн долларов Льюис Хэмилтон – 449,6 Кими Райкконен – 386,3 Нико Хюлькенберг – 250,9 Серхио Перес – 232,1 Даниэль Риккардо – 231,1 Валттери Боттас – 218,3 Ромен Грожан – 200,9 Роберт Кубица – 154,7 Макс Ферстаппен – 132,5

Ранее мы писали, что Мик Шумахер протестировал болид "Феррари".

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