Себастьян Феттель заработал для своих команд полмиллиарда долларов
Немецкий пилот четырежды выигрывал чемпионат Формулы-1
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель принес своим командам более 500 миллионов долларов призовых – больше, чем любой другой действующий пилот Формулы-1, сообщает Forbes. Феттель начал свою карьеру в 2007 году, проведя одну гонку в составе "Заубера". До перехода в "Феррари" в 2015 году немец выступал в составе "Торо Россо" и "Ред Булл". С последним выигрывал четыре чемпионских титула.
Расчеты производились с учетом той части призовых, которая зависит от положения команды в Кубке конструкторов. Для определения влияния гонщика на количество призовых учитывалось то, какую долю очков команды набрал конкретный пилот.
Вторую сточку рейтинга среди действующих пилотов Ф-1 занял Льюис Хэмилтон (450 миллионов долларов), третьим оказался Кими Райкконен (386 млн).
Рейтинг действующих пилотов Формулы-1 по количеству призовых, заработанных для команд за карьеру
- Себастьян Феттель – 511,9 млн долларов
- Льюис Хэмилтон – 449,6
- Кими Райкконен – 386,3
- Нико Хюлькенберг – 250,9
- Серхио Перес – 232,1
- Даниэль Риккардо – 231,1
- Валттери Боттас – 218,3
- Ромен Грожан – 200,9
- Роберт Кубица – 154,7
- Макс Ферстаппен – 132,5
Ранее мы писали, что Мик Шумахер протестировал болид "Феррари".
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