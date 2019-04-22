Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости Формулы1

Себастьян Феттель заработал для своих команд полмиллиарда долларов

Сегодня, 11:57

Немецкий пилот четырежды выигрывал чемпионат Формулы-1

Себастьян Феттель
Себастьян Феттель. Фото: AFP

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель принес своим командам более 500 миллионов долларов призовых – больше, чем любой другой действующий пилот Формулы-1, сообщает Forbes. Феттель начал свою карьеру в 2007 году, проведя одну гонку в составе "Заубера". До перехода в "Феррари" в 2015 году немец выступал в составе "Торо Россо" и "Ред Булл". С последним выигрывал четыре чемпионских титула.

Расчеты производились с учетом той части призовых, которая зависит от положения команды в Кубке конструкторов. Для определения влияния гонщика на количество призовых учитывалось то, какую долю очков команды набрал конкретный пилот.

Вторую сточку рейтинга среди действующих пилотов Ф-1 занял Льюис Хэмилтон (450 миллионов долларов), третьим оказался Кими Райкконен (386 млн). 

Рейтинг действующих пилотов Формулы-1 по количеству призовых, заработанных для команд за карьеру

  1. Себастьян Феттель – 511,9 млн долларов
  2. Льюис Хэмилтон – 449,6
  3. Кими Райкконен – 386,3
  4. Нико Хюлькенберг – 250,9
  5. Серхио Перес – 232,1
  6. Даниэль Риккардо – 231,1
  7. Валттери Боттас – 218,3
  8. Ромен Грожан – 200,9
  9. Роберт Кубица – 154,7
  10. Макс Ферстаппен – 132,5

Ранее мы писали, что Мик Шумахер протестировал болид "Феррари".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Формула-1, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Кими Райкконен

Вы сейчас просматриваете новость " Себастьян Феттель заработал для своих команд полмиллиарда долларов". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

У России – новый супербоец в тяжелом весе

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума

Забудьте о геле для интимной гигиены: гинеколог объяснила, почему

«Когда пришел Пак, девушка сидела на Кокорине»

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Безработным украинцам могут платить по 7 тыс в месяц: что нужно

NIKITA LOMAKIN рассказал об отношениях с Тиной Кароль

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

На Kasta шикарная распродажа модных женских футболок

Американец, который хочет "убить" Ломаченко, нокаутировал соперника в стиле Васи

Вчера, 12:45

Теофимо Лопес дал по почкам Эдису Татли и теперь хочет поединка за пояс против украинского Хайтека

Первая защита титула: Беринчик – Аракава. Когда бой и где смотреть

20 апреля, 22:55

Украинский боксер будет защищать свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе

Где смотреть матч грандов чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

20 апреля, 14:29

Расписание трансляций центрального поединка 35-го тура английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

"Два часа в автобусе? Я не еду": вскрылись звездные причуды самого дорогого игрока "Динамо"

20 апреля, 14:23

Валерий Лучкевич рассказал о том, как филонит экс-звезда киевлян Дьемерси Мбокани

С улыбками на лицах: Беринчик и Аракава взвесились и посмотрели друг другу в глаза

19 апреля, 14:20

Украинец оказался легче японца на 200 грамм

У России – новый супербоец в тяжелом весе

​Самые коррумпированные страны мира

«Восхищались ростом и просили дотронуться до моей кожи»