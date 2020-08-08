Сенсация в Формуле-1: в тройку лучших попал гонщик, стартовавший благодаря чужому коронавирусу

На британском автодроме "Сильверстоун" завершилась квалификация Гран-при 70-летия Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, второе место у его напарника Льюиса Хэмилтона, тройку лучших сенсационно замкнул Нико Хюлькенберг, временно вернувшийся в Формулу-1 в качестве сменщика для гонщика "Рейсинг Пойнт" Серхио Переса – первого пилота Формулы-1, заразившегося коронавирусом.

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Формула-1. Гран-при 70-летия. Квалификация

1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.25,154

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,063

3. Нико Хюлькенберг ("Рейсинг Пойнт") +0,928

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,022

5. Даниэль Риккардо ("Рено") +1,143

6. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,274

7. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,380

8. Шарль Леклер ("Феррари") +1,460

9. Александер Албон ("Ред Булл") +1,515

10. Ландо Норри ("Макларен") +1,624

Нико Хюлькенберг / Фото: Reuters

Не прошли в третий сегмент

11. Эстебан Окон ("Рено") – 1.27,011

12. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.27,078

13. Карлос Сайнс ("Макларен") – 1.27,083

14. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.27,254

15. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.27,455

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Не прошли во второй сегмент

16. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1.27,882

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.28,236

18. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.28,430

19. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.28,433

20. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.28,493

"Прекрасные ощущения. Люблю квалификационные сессии, особенно когда они проходят так гладко. Здорово выжать максимум из себя и болида. Мы сделали хороший шаг вперед в плане настроек по сравнению с минувшим уик-эндом. Думаю, поэтому квалификация прошла лучше, чем на минувшей неделе. Я очень доволен. Горд пилотировать этот болид, он очень быстр", – приводит слова Валттери Боттаса Sky Sports

"На минувшей неделе суббота была хорошей, но в воскресенье меня ожидало разочарование. Сегодня же я усложнил себе задачу во втором сегменте. Испугался, что повредил болид. Однако в итоге у меня на лице большая улыбка. Сегодня только суббота, но это был небольшой приятный момент. Как бы то ни было, нас ждет завтрашний день, так что никаких празднований", – отметил, в свою очередь, после квалификации неожиданный обладатель третьего места Нико Хюлькенберг

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