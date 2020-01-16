Сердце гонщика не билось 10 минут: врачи совершили чудо на "Дакаре" и борются за жизнь мотоциклиста

Эдвин Стравер не справился с управлением во время пути из Шубайта в Харад

Эдвин Стравер / Фото: Reuters

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Предпоследний, 11-й, этап ралли "Дакар"-2020 не обошелся без серьезной аварии. Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер не справился с управлением во время пути из Шубайта в Харад и упал. Напомним, что в этом году "Дакар" впервые проходит по территории Саудовской Аравии.

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После инцидента Стравера незамедлительно эвакуировали в больницу Эр-Рияда на вертолете. При этом сердце спортсмена не билось целых десять минут, сообщает A Bolа. Но бригада медиков, которая приехала на место аварии, фактически совершила чудо – реанимационные мероприятия дали результат. Тем не менее состояние Стравера оценивается как критическое. У него диагностирован также перелом шейного позвонка. На трассе пилота обнаружил его коллега Мариу Патрау.

"На 120-м километре, пока я искал точку, увидел упавшего пилота. Я немедленно вызвал врачей и помогал им. Сначала я уловил пульс на его шее, но потом пульс вдруг исчез", — рассказал Патрау.



Фото dakar.com

Перед стартом 11-го этапа "Дакара"-2020 Стравер занимал 38-е место в общем зачете.

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