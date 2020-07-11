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"Сердце ушло в пятки": Хэмилтон выиграл экстремальную квалификацию Формулы-1

11 июля, 20:22

Олег Люлька Олег Люлька

"Невозможно было рассмотреть, куда едешь", - признался британец, показавший лучшее время под дождем

На автодроме "Ред Булл Ринг" в Австрии состоялась квалификация Гран-при Штирии Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из "Ред Булл", тройку лучших замкнул Карлос Сайнс на "Макларене". Пилоты "Феррари" снова оказались позади многих конкурентов. Себастьян Феттель примет старт в гонке с десятой позиции, Шарль Леклер – с одиннадцатой. Отметим, что квалификация Гран-при проходила под дождем и грозой.

"Какой сложный день. Очевидно, что погода была невероятно сложной для всех нас. Частенько даже невозможно было рассмотреть, куда едешь. Перед последним кругом я пережил момент, когда сердце ушло в пятки. Но в последней попытке мне удалось прибавить и проехать круг чисто. Мне понравился этот день", – приводит слова действующего чемпиона Формулы-1 Хэмилтона Sky Sports.

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Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация

  • 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") 1.19,273
  • 2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,216
  • 3. Карлос Сайнс ("Макларен") +1,398
  • 4. Валттери Боттас ("Мерседес") + 1,428
  • 5. Эстебан Окон ("Рено") +1,649
  • 6. Ландо Норрис ("Макларен") +1,652
  • 7. Александер Албон ("Ред Булл") +1,738
  • 8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,755
  • 9. Даниэль Риккардо ("Рено") +1,919
  • 10. Себастья Феттель ("Феррари") +2,378

Не прошли в третий сегмент

  • 11. Шарль Леклер ("Феррари") 1.19,628
  • 12. Джордж Расселл ("Уильямс") 1.19,636
  • 13. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") 1.19,645
  • 14. Даниил Квят ("Альфа Таури") 1.19,717
  • 15. Кевин Магнуссен ("Хаас") 1.20,211

Не прошли во второй сегмент

  • 16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") 1.21,372
  • 17. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") 1.21,607
  • 18. Николас Латифи ("Уильямс") 1.21,759
  • 19. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") 1.21,831
  • 20. Ромен Грожан ("Хаас") без времени.

Льюис Хэмилтон
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Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

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Напомним, ранее в Австрии состоялся дебютный этап Формулы-1. Его выиграл Боттас, а Хэмилтон оказался вне пьедестала из-за аварии.

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гонки Формула-1 Льюис Хэмилтон

Источник: Championat.ru

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