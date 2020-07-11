"Сердце ушло в пятки": Хэмилтон выиграл экстремальную квалификацию Формулы-1

На автодроме "Ред Булл Ринг" в Австрии состоялась квалификация Гран-при Штирии Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из "Ред Булл", тройку лучших замкнул Карлос Сайнс на "Макларене". Пилоты "Феррари" снова оказались позади многих конкурентов. Себастьян Феттель примет старт в гонке с десятой позиции, Шарль Леклер – с одиннадцатой. Отметим, что квалификация Гран-при проходила под дождем и грозой.
"Какой сложный день. Очевидно, что погода была невероятно сложной для всех нас. Частенько даже невозможно было рассмотреть, куда едешь. Перед последним кругом я пережил момент, когда сердце ушло в пятки. Но в последней попытке мне удалось прибавить и проехать круг чисто. Мне понравился этот день", – приводит слова действующего чемпиона Формулы-1 Хэмилтона Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация
- 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") 1.19,273
- 2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,216
- 3. Карлос Сайнс ("Макларен") +1,398
- 4. Валттери Боттас ("Мерседес") + 1,428
- 5. Эстебан Окон ("Рено") +1,649
- 6. Ландо Норрис ("Макларен") +1,652
- 7. Александер Албон ("Ред Булл") +1,738
- 8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,755
- 9. Даниэль Риккардо ("Рено") +1,919
- 10. Себастья Феттель ("Феррари") +2,378
Не прошли в третий сегмент
- 11. Шарль Леклер ("Феррари") 1.19,628
- 12. Джордж Расселл ("Уильямс") 1.19,636
- 13. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") 1.19,645
- 14. Даниил Квят ("Альфа Таури") 1.19,717
- 15. Кевин Магнуссен ("Хаас") 1.20,211
Не прошли во второй сегмент
- 16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") 1.21,372
- 17. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") 1.21,607
- 18. Николас Латифи ("Уильямс") 1.21,759
- 19. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") 1.21,831
- 20. Ромен Грожан ("Хаас") без времени.
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Напомним, ранее в Австрии состоялся дебютный этап Формулы-1. Его выиграл Боттас, а Хэмилтон оказался вне пьедестала из-за аварии.
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