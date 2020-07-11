"Сердце ушло в пятки": Хэмилтон выиграл экстремальную квалификацию Формулы-1

"Невозможно было рассмотреть, куда едешь", - признался британец, показавший лучшее время под дождем

На автодроме "Ред Булл Ринг" в Австрии состоялась квалификация Гран-при Штирии Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из "Ред Булл", тройку лучших замкнул Карлос Сайнс на "Макларене". Пилоты "Феррари" снова оказались позади многих конкурентов. Себастьян Феттель примет старт в гонке с десятой позиции, Шарль Леклер – с одиннадцатой. Отметим, что квалификация Гран-при проходила под дождем и грозой.

"Какой сложный день. Очевидно, что погода была невероятно сложной для всех нас. Частенько даже невозможно было рассмотреть, куда едешь. Перед последним кругом я пережил момент, когда сердце ушло в пятки. Но в последней попытке мне удалось прибавить и проехать круг чисто. Мне понравился этот день", – приводит слова действующего чемпиона Формулы-1 Хэмилтона Sky Sports.

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Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") 1.19,273

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,216

3. Карлос Сайнс ("Макларен") +1,398

4. Валттери Боттас ("Мерседес") + 1,428

5. Эстебан Окон ("Рено") +1,649

6. Ландо Норрис ("Макларен") +1,652

7. Александер Албон ("Ред Булл") +1,738

8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,755

9. Даниэль Риккардо ("Рено") +1,919

10. Себастья Феттель ("Феррари") +2,378

Не прошли в третий сегмент

11. Шарль Леклер ("Феррари") 1.19,628

12. Джордж Расселл ("Уильямс") 1.19,636

13. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") 1.19,645

14. Даниил Квят ("Альфа Таури") 1.19,717

15. Кевин Магнуссен ("Хаас") 1.20,211

Не прошли во второй сегмент

16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") 1.21,372

17. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") 1.21,607

18. Николас Латифи ("Уильямс") 1.21,759

19. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") 1.21,831

20. Ромен Грожан ("Хаас") без времени.

Реклама Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

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Напомним, ранее в Австрии состоялся дебютный этап Формулы-1. Его выиграл Боттас, а Хэмилтон оказался вне пьедестала из-за аварии.

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