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"Сердце ушло в пятки. Я молился, чтобы доехать до финиша": Хэмилтон – о победе с проколотой шиной

2 августа, 20:24

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитый британец лишь чудом удержал победу на родном этапе Формулы-1: смотрите, как это было

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, в котором он одержал победу, несмотря на разрушенную шину на последнем круге дистанции. Хэмилтон выиграл гонку с проколотым колесом, на 6 секунд опередив Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл".

"До последнего круга гонки все выглядело относительно гладко. Шины выглядели великолепно. Боттас действительно агрессивно атаковал. Я же контролировал темп. Когда я услышал, что у Валттери разрушилась шина, то посмотрел на свои и подумал, что они в полном порядке, поскольку машина продолжала поворачивать без каких-либо сложностей. На нескольких последних кругах я чуть сбавил темп, но затем на прямой шина просто сдулась. У меня сердце ушло в пятки!" – цитирует Льюиса Хэмилтона SkySports.

"После этого я просто ехал, чтобы сильно не потерять темп, и молился доехать до финиша и не оказаться слишком медленным. Я с огромным трудом проехал последние два поворота. Возможно, когда только возникли проблемы с шинами, нам следовало провести пит-стоп", – добавил победитель многострадального Гран-при Великобритании.

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Льюис Хэмилтон. Душ из шампанского

Льюис Хэмилтон. Душ из шампанского / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что пилот "Альфа Таури" Даниил Квят разбил машину на Гран-при Великобритании, но сам при этом остался невредим. Уцелев после жуткой аварии, россиянин выругался матом.

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гонщик Формула-1 Льюис Хэмилтон гран-при Великобритании прокол
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