Шлем Формулы-1 для 100-летнего ветерана: молодой пилот поздравил британца, собравшего 30 миллионов

Полковник призывал людей не жалеть денег на борьбу с коронавирусом

Пилот "Макларена" Ландо Норрис по достоинству оценил уникальное достижение ветерана Второй мировой войны, британца Тома Мура, который сумел собрать на борьбу с коронавирусом 30 миллионов фунтов. 30 апреля капитану Муру исполнилось 100 лет, с чем его и поздравил Норрис, отправив в подарок мужчине шлем Формулы-1. Ранее мы сообщали, что вундеркинд Формулы-1 рубится в кибергонки.

"Хотелось бы сделать небольшой подарок капитану Муру за то, что собрал 30 миллионов, и, конечно же, к его 100-летию. С днем рождения, полковник. Вы – наш герой", — написал 20-летний уроженец Бристоля Норрис на своей странице в Twitter.

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Отметим, что по своей первоначальной задумке Мур пытался собрать чисто символическую сумму — 1000 фунтов стерлингов, но его инициатива нашла огромный отклик, что и привело к такому неожиданно большому сбору. Достижение ветерана Второй мировой войны отметили даже в Букингемском дворце. В частности, Муру присвоили звание почетного полковника.

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