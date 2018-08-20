Шокирующая авария в "Индикар": гонщик чудом остался жив

Канадский гонщик команды "Шмидт Петерсон Моторспорт" Роберт Уикенс попал в ужасную аварию во время американской серии "Индикар" в Поконо.

Инцидент произошел на восьмом круге из запланированных 200. После столкновения с болидом Райана Хантера-Рэя машину Уикенса подбросило в воздух, после чего она ударилась об ограждение. Уикенс был эвакуирован на вертолете и доставлен в больницу.

По заявлению команды, пилот получил травмы нижних конечностей, правой руки и позвоночника, а также ушиб легких. Как сообщат Autosport, речь идет о переломах обеих ног и правой руки.

В ближайшее время Уикенса ждет полное МРТ-обследование, по итогам которого будет определена тяжесть полученных травм.

Ранее мы писали, что отец вытащил сына из горящей машины и был наказан. Инцидент произошел во время гонки NASCAR в США. В результате пожара автомобиль был полностью уничтожен.

Некоторое время назад на этой же трассе российский гонщик "взлетел" на авто во время гонки. Автомобиль пролетел несколько десятков метров, после чего приземлился за пределами трассы.

А перед этим здесь же в жуткую аварию попал внук двукратного чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди Пьетро. В результате аварии он получил перелом обеих ног.