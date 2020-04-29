Шум моторов в США: известная гоночная серия возвращается и проведет восемь гонок за месяц

Известная гоночная серия NASCAR планирует возобновить сезон уже 17 мая на трассе Darlington Raceway в штате Южная Каролина. Серия опубликовала предварительный календарь на месяц, в течение которого пройдет сразу восемь гонок — по две в неделю. По информации AutoWeek, первые шесть этапов чемпионата пройдут без зрителей на трибунах. Ранее мы писали, что пострадавшая Испания готова принять этап Формулы-1 уже в 2020 году.

Согласно календарю, 17 и 20 мая гонщики проведут два этапа в Южной Каролине, после чего переместятся на трассу в Шарлотт, где также пройдет две гонки — 23 и 27 мая. На 31 мая запланирован старт в Мартинсвилле, 3 июня — этап в Бристоле, 7 июня пилоты отправятся в Атланту, а 14 июня завершат этот стремительный марафон в Майами.

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Отметим, что первые две гонки в Дарлингтоне связаны с материально-техническим удобством для организации соревнований, так как Южная Каролина ослабила ограничения по карантину по сравнению с остальной частью страны.

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