"Шумахер продолжает бороться": новые подробности состояния легендарного гонщика Формулы-1

Знаменитый пилот не появляется на людях после инцидента во время катания на лыжах в 2013 году

Гонщики Формулы-1 поддержали Михаэля Шумахера. Фото: Getty Images

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт рассказал о восстановлении легендарного автогонщика Михаэля Шумахера. Напомним, в 2013 году Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в Мерибеле. В конце 2018 года появилась информация о том, что немец больше не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких и может покидать кровать.

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"Это очень личная информация. Михаэля окружают любящие его люди, его семья. В доме между Лозанной и Женевой. Могу сказать только, что он продолжает бороться", – объяснил Тодт.

Шумахер – семикратный чемпион мира Формулы-1, а также обладатель рекордов по числу побед подряд и чемпионских титулов подряд. Ранее мы писали, что машина, на которой гонялся легендарный Михаэль Шумахер, уйдет с молотка. Мероприятие состоится 30 ноября в Абу-Даби перед заключительным Гран-при нынешнего сезона.

Также сообщалось, что Михаэль живет вместе со своей семьей в основной части дома, а не в специальной пристройке, которая, по некоторым сообщениям, была оборудована под больничную палату. Оказалось, что строительство началось еще до травмы, и в этой пристройке живет отец Михаэля, когда приезжает в гости.

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