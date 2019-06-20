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Шумахер прокомментировал штраф Феттеля в Канаде

20 июня, 17:26

Немецкого пилота лишили победы на Гран-при Канады из-за блокировки Хэмилтона

Феттеля и Хэмилтона поменяли местами на подиуме
Феттеля и Хэмилтона поменяли местами на подиуме. Фото: AFP

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал пятисекундный штраф гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля во время Гран-при Канады. Из-за штрафа Феттель лишился победы, уступив в итоговом протоколе гонщику "Мерседеса" Льюису Хэмилтону. "Феррари", воспользовавшись пунктом правил, потребовала пересмотреть решение стюардов.

"В мое время за такой инцидент штрафа бы не было. Но по современным правилам штраф был вынесен справедливо. Конечно, подобные правила ограничивают гонки. Лично мне нравится, как было раньше. Я понимаю, что "Феррари" пытается добиться пересмотра решения, но вместо этого, на мой взгляд, им бы стоило попытаться поменять правила, чтобы подобное не происходило в будущем", – приводит слова Шумахера Sky Germany.

Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что рассмотрение обращения "Феррари" по поводу штрафа Феттеля во время Гран-при Канады будет рассмотрено 21 июня. 

Напомним, болид "Феррари" 2002 года, на котором выступал Михаэль Шумахер, будет продан на аукционе. Мероприятие состоится 30 ноября в Абу-Даби перед заключительным Гран-при нынешнего сезона.

Смотрите на болиды, на которых команды гоняются в 2019 году:

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Тег Формула-1, Себастьян Феттель, Ральф Шумахер

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Championat.ru

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