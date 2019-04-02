Шумахер протестировал болид "Феррари"
Сын легендарного гонщика участвует в тестах гоночной команды в Бахрейне
Сегодня сын семикратного чемпиона мира в Формуле-1 Михаэля Шумахера впервые сел за руль современного болида Формулы-1. На тестах в Бахрейне 20-летний Мик Шумахер ездит на "Феррари".
В 2018 году Шумахер-младший стал чемпионом Формулы-3. После окончания сезона предполагалось, что Мик Шумахер проведет сезон-2019 в Формуле-2 в составе команды Prema. Но в начале этого года он подписал контракт с гоночной академией "Феррари".
В конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Михаэль более полугода находился в коме после несчастного случая. Достоверной информации о здоровье гонщика нет.
Михаэль Шумахер одиннадцать сезонов провел в "Феррари" и выиграл с командой пять чемпионских титулов.
Ранее мы писали, что сын Шумахера проехал на болиде отца в честь первой победы легендарного гонщика. Мик сел за руль болида 1994 года на трассе в Бельгии.
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