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Шумахер протестировал болид "Феррари"

Сегодня, 11:12

Сын легендарного гонщика участвует в тестах гоночной команды в Бахрейне

Мик Шумахер
Мик Шумахер. Фото: AFP
Шумахер протестировал болид "Феррари" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/319/6c2/5ca3196c27ef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/319/6c2/5ca3196c27ef2.jpg Формула 1 Сын легендарного гонщика участвует в тестах гоночной команды в Бахрейне

Сегодня сын семикратного чемпиона мира в Формуле-1 Михаэля Шумахера впервые сел за руль современного болида Формулы-1. На тестах в Бахрейне 20-летний Мик Шумахер ездит на "Феррари".

В 2018 году Шумахер-младший стал чемпионом Формулы-3. После окончания сезона предполагалось, что Мик Шумахер проведет сезон-2019 в Формуле-2 в составе команды Prema. Но в начале этого года он подписал контракт с гоночной академией "Феррари".

В конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Михаэль более полугода находился в коме после несчастного случая. Достоверной информации о здоровье гонщика нет.

Михаэль Шумахер одиннадцать сезонов провел в "Феррари" и выиграл с командой пять чемпионских титулов.

Ранее мы писали, что сын Шумахера проехал на болиде отца в честь первой победы легендарного гонщика. Мик сел за руль болида 1994 года на трассе в Бельгии.

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Тег Формула-1, Мик Шумахер, феррари

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Сегодня|Спорт

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