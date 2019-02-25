Шумахер проведет тесты "Феррари" в апреле
Мик Шумахер получит возможность поучаствовать в тестах после Гран-при Испании
Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, пилот гоночной академии "Феррари" Мик Шумахер может принять участие в тестах новичков после Гран-при Бахрейна в составе команды Формулы-1 "Альфа Ромео" за рулем нового болида С38.
Эти тесты пройдут в начале апреля. Это будет первый случай, когда Мик будет пилотировать современный болид Формулы-1. Кроме того, в случае успеха на этих тестах, Мик Шумахер получит возможность поучаствовать в тестах после Гран-при Испании, уже в составе "Феррари".
Стоит отметить, что по правилам ФИА, в тестах после Гран-при Бахрейна не могут принимать участие пилоты, которые провели больше двух этапов Формулы-1 в качестве боевого пилота, так что участие в тестах принимают тест-пилоты и третьи пилоты команд.
В 2018 году Шумахер-младший стал чемпионом Формулы-3. После окончания сезона предполагалось, что Мик Шумахер проведет сезон-2019 в Формуле-2 в составе команды Prema. Но в начале этого года он подписал контракт с гоночной академией "Феррари".
Ранее мы писали, что сын Шумахера проехал на болиде отца в честь первой победы легендарного гонщика. Мик сел за руль болида 1994 года на трассе в Бельгии.
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