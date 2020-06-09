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Солнце сбивает с ног: автогонщик потерял сознание после соревнований на глазах журналистов

9 июня, 09:17

Елена Павлова Елена Павлова

Врачам пришлось оказывать ему медицинскую помощь

Гонщик популярной американской серии NASCAR Бубба Уоллес неожиданно потерял сознание после гонки в Атланте. Уоллес буквально отключился на глазах присутствующих во время интервью после соревнований, и врачам пришлось оказывать ему медицинскую помощь. Ранее мы сообщали, что известная гоночная серия возвращается и проведет восемь гонок за месяц.

Причиной такого состояния 26-летнего американского пилота стала экстремальная жара в Атланте — 500-мильный заезд (порядка 805 км) прошел при температуре свыше 30 градусов. В итоге, помимо Уоллеса, еще два пилота чувствовали себя плохо после гонки — Джош Беликки, обратившийся к медикам, и Райан Ньюман, отказавшийся от интервью. Но все пилоты уже в порядке.

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Отметим, что для Уоллеса это уже не первая подобная ситуация — во время своего дебюта в NASCAR Cup в 2017 году он также упал в обморок после гонки на трассе в Поконо.

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Победу в этой непростой гонке под палящим солнцем одержал гонщик Stewart-Haas Racing Кевин Харвик. Вторым и третьим финишировали пилоты команды Joe Gibbs Racing – Кайл Буш и Мартин Труэкс-младший.

Мы также писали, что гоночная машина застыла в воздухе во время аварии.

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