Солнце сбивает с ног: автогонщик потерял сознание после соревнований на глазах журналистов

Гонщик популярной американской серии NASCAR Бубба Уоллес неожиданно потерял сознание после гонки в Атланте. Уоллес буквально отключился на глазах присутствующих во время интервью после соревнований, и врачам пришлось оказывать ему медицинскую помощь. Ранее мы сообщали, что известная гоночная серия возвращается и проведет восемь гонок за месяц.

Причиной такого состояния 26-летнего американского пилота стала экстремальная жара в Атланте — 500-мильный заезд (порядка 805 км) прошел при температуре свыше 30 градусов. В итоге, помимо Уоллеса, еще два пилота чувствовали себя плохо после гонки — Джош Беликки, обратившийся к медикам, и Райан Ньюман, отказавшийся от интервью. Но все пилоты уже в порядке.

Реклама

Отметим, что для Уоллеса это уже не первая подобная ситуация — во время своего дебюта в NASCAR Cup в 2017 году он также упал в обморок после гонки на трассе в Поконо.

Читайте также: Гонщика отстранили от соревнований и лишили зарплаты за оскорбление во время виртуальной гонки

Победу в этой непростой гонке под палящим солнцем одержал гонщик Stewart-Haas Racing Кевин Харвик. Вторым и третьим финишировали пилоты команды Joe Gibbs Racing – Кайл Буш и Мартин Труэкс-младший.

Мы также писали, что гоночная машина застыла в воздухе во время аварии.

Реклама

Смотрите также сюжет про Айртона Сенну – жизнь и смерть великого гонщика Формулы-1

Жизнь и смерть великого гонщика Формулы-1 Айртона Сенны Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама