Сперва виноват был "поребрик", потом – прокол: россиянин объяснил свою аварию на Гран-при Великобритании

Квят сперва считал, что ошибся сам. Позже обнаружилось, что причиной схода с трассы стали проблемы с колесом

Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят прокомментировал свою аварию в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1. Напомним, Квят разбил машину на автодроме "Сильверстоун", но сам при этом остался невредим. Уцелев после жуткой аварии, россиянин выругался матом в прямом эфире.

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Изначально Даниил Квят взял вину за случившееся на себя, заявив: сошел с трассы потому, что "задел поребрик".

"Со мной все в порядке, никаких проблем. Я по-прежнему до конца не понимаю, что произошло. В этот момент я многое переключал на рулевом колесе, отвлекся. Я задел красный поребрик, и из-за него машину развернуло. Я не ожидал этого. На самом деле в тот момент я не концентрировался на трассе, потому что были некоторые проблемы с машиной и мне нужно было изменить многие параметры на рулевом колесе. Это очень сильно отвлекало. Определенно, сегодня были реальны большие очки, гонка шла отлично, так что такой итог очень сильно разочаровывает, но это жизнь", – заявил по горячим следам Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.

Видео аварии Квята на Гран-при Великобритании

Однако немного позже Даниил Квят отметил, что, вопреки его прежним предположениям, авария в гонке произошла не по его вине, а из-за проблемы с правым задним колесом. На видеоповторах инцидента заметно, что колесо начинает терять форму прямо перед разворотом болида. "Гонка выглядела очень сильной, пока не возник прокол, который закончил наш день", – написал россиянин у себя в Instagram.

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Даниил Квят / Фото: Getty Images

Разбитая машина Квята / Фото: Reuters

Напомним, Гран-при Великобритании выиграл Хэмилтон, финишировавший с проколотым колесом. Знаменитый британец у себя на родине добыл одну из самых невероятных побед в своей карьере.

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