Старт Формулы-1 на нервах и в анализах: у сотрудников "Хаас" и "Макларен" подозрение на коронавирус

Все будут оставаться на карантине в отеле, им выдали защитные маски

В этот уикенд в Австралии откроется сезон Формулы-1 2020 года. Однако из-за эпидемии коронавируса на нервах и организаторы, и представители команд. Так, в Мельбурне два сотрудника "Хааса" и один работник команды "Макларен" прошли тесты на наличие опасного вируса, сообщает Autosport. Ранее мы писали, что "Феррари" нужны гарантии, что ее сотрудников пустят в Австралию на первое Гран-при Ф-1.

Отмечается, что у работников "Хааса" и "Макларена" обнаружили симптомы болезни, в связи с чем их протестировали по соображениям безопасности, а также изолировали от остальных. Результаты их анализов пока неизвестны и будут готовы только через пять дней. Они были помещены на самоизоляцию, чтобы предотвратить возможное заражение других. Все трое будут оставаться на карантине в отеле, им выдали защитные маски.

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Тем временем пресс-службы "Хаас" и "Макларен" пока не комментировали сообщения о возможных заболевших в командах. Также мы сообщали, что этап Формулы-1 в Шанхае перенесен из-за коронавируса. Вопрос о новых сроках проведения шанхайского этапа решится позднее.

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