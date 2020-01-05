Страшный пожар на "Дакаре": "У нас было время только выпрыгнуть из машины"

5 января на 65 километре вспыхнул автомобиль француза Ромена Дюма - пилот и его штурман успели спастись

Автомобиль Ромена Дюма в огне / Фото: Reuters

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Экстремальный ралли-рейд "Дакар", который сегодня впервые стартовал в Саудовской Аравии едва не закончился трагедией уже на первом этапе. По ходу дистанции вспыхнул автомобиль француза Ромена Дюма.

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Возгорание машины француза RD DXX Limited произошло на 65-м из 319 километров первого дня. Гонщик и штурман остались целы и невредимы, но машина сгорела, поэтому участие на "Дакаре"-2020 для них закончилось практически не начавшись.

"Мы должны были сдаться уже на первом этапе после пожара в машине. Мы со штурманом в порядке, но спасти машину от пожара не успели. У нас было время только, чтобы остановиться и выпрыгнуть из машины", – прокомментировал инцидент расстроенный Дюма.

Отметим, что Дюма является двукратным победителем "24 часов Ле-Мана", а нынешнее участие на "Дакаре" стало для него четвертым в карьере. В прошлом году, когда ралли-рейд проходил по территории Южной Америки, Дюма финишировал восьмым. Ранее мы сообщали, что житель Перу помог российской команде откопать машину во время гонки "Дакар".

В свое время мы рассказывали, что уже на первом участке "Дакара" гонщица врезалась в зрителей.

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