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Стюарды Формулы-1 наказали пилота "Рено": он вылетел из топ-10 Гран-при Франции

23 июня, 22:37

Австрийский гонщик выполнил два опасных обгона, за что и поплатился

Фото: AFP

Стюарды Гран-при Франции приняли решение применить санкции к пилоту команды Формулы-1 "Рено" Даниэлю Риккардо, который финишировал в гонке на 7-м месте. Австралиец получил два штрафа по 5 секунд каждый за ситуации на последнем круге – сначала он выехал за пределы трассы при атаке пилота "Макларен" Ландо Норриса и небезопасно на нее вернулся, а затем обогнал Кими Райкконена из "Альфа Ромео" за пределами трассы.

Из-за этого он откатился с 7-го места на 11-е, лишившись 6 очков. Также австралиец получил 3 штрафных балла. Таким образом, после наказания Риккардо в очковую зону поднялся Пьер Гасли из "Ред Булл", переместившийся на 10-ю строчку.

Напомним, победителем Гран-при Франции стал Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес". Втрое место занял его партнер Валттери Боттас, а призовую тройку замкнул Шарль Леклер из "Феррари". Мерседес оформил шестой дубль в сезоне. Ранее мы писали, что штраф Себастьяна Феттеля в Канаде остался в силе.

Ранее сообщалось, что машина, на которой гонялся легендарный Михаэль Шумахер, уйдет с молотка. После того, как Шумахер получил травму головы, гонщик не выходит из дома и не показывается на людях.

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Тег Формула-1, Даниэль Риккардо, Гран-при Франции

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