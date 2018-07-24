Супруга Михаэля Шумахера приобрела роскошную виллу у президента "Реала"

Особняк включает в себя два бассейна, вертолетную площадку и красивый вид на море

Супруга легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна приобрела роскошную виллу на Майорке у президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, сообщает Bild. Покупка обошлась в 30 миллионов евро.

Территория элитного поместья составляет 15 тысяч квадратных метров, куда входят два бассейна, вертолетная площадка и вид на море. СМИ утверждают, что эта вилла – одна из самых красивых на Майорке.

Президент "Реала" купил недвижимость в 2007 году и регулярно ездил туда до смерти своей жены в 2012 году, которая ушла из жизни в результате сердечного приступа. В прошлом году он решил выставить дом на продажу.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер упал, катаясь на лыжах в Альпах, и ударился головой о камень. Из-за полученной травмы немецкий гонщик впал в кому, из которой, по сообщениями его семьи, начал выходить только в 2014 году. Однако этим официальные новости о здоровье чемпиона ограничиваются – неизвестно, в каком состоянии Шумахер находится сейчас. Мы попытали разобраться, что произошло за это время: Михаэль Шумахер – четыре года тишины или что случилось с легендой Формулы-1.

Ранее мы писали, что картодром Михаэля Шумахера закрывают из-за добычи угля. Попытка найти новое место для трассы ни к чему не привела.

Вместе с тем в феврале лечащий врач заявил, что у Михаэля неплохие шансы вернуться к нормальной жизни.