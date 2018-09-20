Сын Михаэля Шумахера может перейти в "Феррари"

Сын семикратного чемпиона мира в Формуле-1 Михаэля Шумахера Мик в скором времени может войти в молодежную программу развития "Феррари". Как отмечается, итальянская конюшня рада рассмотреть пилота, чей отец долгие годы был главным гонщиком команды.

На данный момент Мик Шумахер выступает в европейской Формуле-3, заняв первое место в шести из десяти последних гонок.

"Двери нашей команды всегда для него открыты. Сейчас главное оградить его от давления в его развитии. У него очень хорошие результаты. Фамилия Шумахер очень много значит для нас. Но решение должна принимать семья Мики", – приводит слова руководителя "Феррари" Маурицио Арривабене F1i.

Кстати, недавно была информация, что Мика Шумахера может пригласить команда Ф-1 "Ред Булл."

Ранее мы писали, что сын Шумахера проехал на болиде отца в честь первой победы легендарного гонщика. Мик сел за руль болида 1994 года на трассе в Бельгии.

В конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.

Недавно появилась информация, что Михаэль Шумахер плачет, глядя на горы и озеро.