Тайфун не помешал: Боттас стал победителем Гран-при Формулы-1 в Японии

Квалификация и сама гонка японского этапа прошли с разницей в несколько часов

Валттери Боттас / Фото: Reuters

Финский гонщик Валттери Боттас стал победителем Гран-при Японии в Формуле-1. Вторым стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель, тройку замкнул еще один пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Напомним, что проведение этапа в Японии было под угрозой срыва из-за тайфуна Хагибис.

Из-за этого квалификацию гонки перенесли на воскресенье, за насколько часов до самой гонки. Лучшим в квалификации стал Феттель (1:27.064), вторым приехал его партнер по "Феррари" Шарль Леклер (+0.189), третье время показал будущий победитель этапа Боттас (+0.229).

Результаты Гран-при Японии:

1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 53 кругов

2. Себастьян Феттель ("Феррари") +11,376

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +11,786

4. Алекс Албон ("Ред Булл") +1.01,152

5. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +1.09,081

6. Шарль Леклер ("Феррари") +1 круг

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7. Даниэль Риккардо ("Рено") +1 круг

8. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1 круг

9. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг

10. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1 круг

11. Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг

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12. Ландо Норрис ("Макларен") +1 круг

13. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг

14. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг

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15. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг

16. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг

17. Джордж Расселл ("Уильямс") +2 круга

18. Роберт Кубица ("Уильямс") +2 круга

Сошли:

Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт")

Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

Добавим, что из-за тайфуна был отменен этап Формулы-4. В 2004-м квалификация в Японии была перенесена на утро воскресенья из-за тайфуна "Маон", а пять лет назад во время гонки под сильным дождем в Сузуке Жюль Бьянки получил серьезные травмы, приведшие к его смерти. Два года назад из-за тайфуна в Сузуке отменили этап японской серии Super Formula.

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