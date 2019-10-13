Тайфун не помешал: Боттас стал победителем Гран-при Формулы-1 в Японии

Финский гонщик Валттери Боттас стал победителем Гран-при Японии в Формуле-1. Вторым стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель, тройку замкнул еще один пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Напомним, что проведение этапа в Японии было под угрозой срыва из-за тайфуна Хагибис.
Из-за этого квалификацию гонки перенесли на воскресенье, за насколько часов до самой гонки. Лучшим в квалификации стал Феттель (1:27.064), вторым приехал его партнер по "Феррари" Шарль Леклер (+0.189), третье время показал будущий победитель этапа Боттас (+0.229).
Результаты Гран-при Японии:
1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 53 кругов
2. Себастьян Феттель ("Феррари") +11,376
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +11,786
4. Алекс Албон ("Ред Булл") +1.01,152
5. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +1.09,081
6. Шарль Леклер ("Феррари") +1 круг
7. Даниэль Риккардо ("Рено") +1 круг
8. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1 круг
9. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг
10. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1 круг
11. Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг
12. Ландо Норрис ("Макларен") +1 круг
13. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг
14. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг
15. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг
16. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг
17. Джордж Расселл ("Уильямс") +2 круга
18. Роберт Кубица ("Уильямс") +2 круга
Сошли:
Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт")
Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
Добавим, что из-за тайфуна был отменен этап Формулы-4. В 2004-м квалификация в Японии была перенесена на утро воскресенья из-за тайфуна "Маон", а пять лет назад во время гонки под сильным дождем в Сузуке Жюль Бьянки получил серьезные травмы, приведшие к его смерти. Два года назад из-за тайфуна в Сузуке отменили этап японской серии Super Formula.
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